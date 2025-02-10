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рф застосовує проти країн НАТО технологічні розробки, які випробувані на війні з Україною - ISW

рф застосовує проти країн НАТО технологічні розробки, які випробувані на війні з Україною - ISW

Київ • УНН

 • 27711 перегляди

росія застосовує проти країн НАТО технологічні інновації, які були розроблені під час війни в Україні. Особлива увага приділяється розвитку безпілотників та засобів РЕБ, повідомляє ISW.

росія застосовує у війні проти України свої технологічні інновації. Ці ж інновації рф ймовірно почала використовувати й проти країн-членів НАТО. Про це інформує УНН з посиланням на аналітичний звіт американського Інституту вивчення війни (ISW).

Схоже, що росія використовує технологічні інновації, які вона розробляє, у своїй війні проти України безпосередньо проти країн НАТО. росія розвиває та вдосконалює свої можливості безпілотників, включаючи стійкість безпілотників до засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ) і власні можливості росії в галузі РЕБ, у своїй триваючій війні проти України

- йдеться в повідомленні.

Зазначається, що НАТО та її країни-члени все частіше попереджали про російські диверсії та гібридні операції проти членів Альянсу протягом 2024 року.

Повідомлення про те, що держава-член НАТО намагається боротися з ймовірно російськими розвідувальними безпілотниками, демонструють необхідність подальшого розвитку державами НАТО своїх оборонних можливостей, оскільки росія продовжує використовувати свій досвід на полі бою в Україні для впровадження нових технологій

- заявляють в ISW.   

Доповнення  

У 2023 році повідомлялося, що НАТО тестує нові системи боротьби з дронами, та планує затвердити восени новий стандарт.

BILD повідомляло, що Балтійське море стає епіцентром гібридної війни росії проти НАТО. 

Анна Мурашко

Анна Мурашко

ВійнаТехнології
instytut-doslidzhennia-viinyІнститут дослідження війни
natoNATO
baltiiske-moreБалтійське море
ukrainaУкраїна

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