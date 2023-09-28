НАТО тестує нові системи боротьби з дронами, та планує затвердити восени новий стандарт
Київ • УНН
КИЇВ. 28 вересня. УНН. Агентство зв’язку та інформації НАТО (NCIA) готує для Альянсу перший в історії стандарт сумісності для тактики боротьби з безпілотниками. Ймовірно його затвердять вже восени цього року. Про це пише видання euractiv, передає УНН.
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“Поточні розробки оцінюються, і ми бачимо, як дрони використовуються у жорстокій війні росії проти України, де дрони різного розміру та призначення множаться”, — сказав бригадний генерал Ганс Фолмер, начальник штабу NCIA.
Деталі
Ганс Фолмер також додав, що малі дрони становлять велику загрозу для НАТО та їхніх операцій.
Розробкою нового стандарту займається інноваційно-технічний підрозділ альянсу. На думку тамтешніх фахівців, стандарти сумісності мають вирішальне значення для надання інструкцій виробникам, адже це обладнання надалі військові союзники використовуватимуть на полі бою із уже існуючими системами зв’язку та протоколами.
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Задля швидкої розробки нових стратегій фахівці НАТО провели польові дослідження із тестуванням безпілотників різних компаній. В проекті взяли участь 57 компаній з різних країн Альянсу, включаючи Німеччину, Іспанію, Велику Британія, Швецію, Бельгію та Ізраїль.
Впродовж місяця у штаб-квартирі поблизу Ейндховена, на півдні Нідерландів, на порожніх злітно-посадкових смугах і великих аеродромах вони тестували обладнання, знання та людей для відпрацювання взаємодії різних технологій боротьби з безпілотниками: мережі, перешкоди, кіберзахоплення та рубка.
Нові такти боротьби з БПЛА: сітки, перешкоди та кіберзахоплення
На аеродромі в голландській сільській місцевості літаючий безпілотник захопив другий “ворожий дрон” сіткою.
Це перехоплення напівавтономне. Згідно із поясненням спеціалістів, такий дрон може виконувати свою місію і без людини: від зльоту до доставки перехопленого ворожого дрона в безпечне місце.
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Більш тонка тактика: глушіння безпілотників і кіберзахоплення. Такі маніпуляції майже непомітні для недосвідченого ока.
Заглушення дронів зосереджено на надсиланні сильного сигналу, схожого на “гучний шум” у бік дрона противника. Шум заважає ворожому дрону та змушує його оператора втрачати контроль, змушуючи його повернутися додому.
Перешкоди — частково використовують у своїй тактиці українські військові. Таким чином вони протидіють російським БПЛА, що атакують і ведуть спостереження за лініями Києва. Країни НАТО пожертвували Україні частину цієї технології в рамках військової підтримки.
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Більш інвазивна тактика кіберзахоплення. Вона показує, як можна взяти під контроль інший дрон і використовувати його як свій власний. Такий метод працює найкраще на менших безпілотниках.
Однак, найефективнішою технікою фахівці НАТО назвали “кінетичне” перехоплення. Його застосовують для захисту від більших безпілотників, таких як великий і швидкісний іранський безпілотник Shahed, який росія використовує для бомбардування України.
Усі ці методи боротьби з безпілотниками члени НАТО поступово інтегруватимуть у свої військові та бойові стратегії.