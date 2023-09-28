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НАТО тестирует новые системы борьбы с дронами, и планирует утвердить осенью новый стандарт

НАТО тестирует новые системы борьбы с дронами, и планирует утвердить осенью новый стандарт

Киев • УНН

 • 244450 просмотра

КИЕВ. 28 сентября. УНН. Агентство связи и информации НАТО (NCIA) готовит для Альянса первый в истории стандарт совместимости для тактики борьбы с беспилотниками. Вероятно его утвердят уже осенью этого года. Об этом пишет издание euractiv, передает УНН.

Цитата

“Текущие разработки оцениваются, и мы видим, как дроны используются в жестокой войне россии против Украины, где дроны разного размера и назначения множатся”, — сказал бригадный генерал Ганс Фолмер, начальник штаба NCIA.

Детали

Ганс Фолмер также добавил, что малые дроны представляют большую угрозу для НАТО и их операций.

Разработкой нового стандарта занимается инновационно-техническое подразделение альянса. По мнению местных специалистов, стандарты совместимости имеют решающее значение для предоставления инструкций производителям, ведь это оборудование в дальнейшем военные союзники будут использовать на поле боя с уже существующими системами связи и протоколами.

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Для быстрой разработки новых стратегий специалисты НАТО провели полевые исследования с тестированием беспилотников различных компаний. В проекте приняли участие 57 компаний из разных стран Альянса, включая Германию, Испанию, Великобританию, Швецию, Бельгию и Израиль.

В течение месяца в штаб-квартире вблизи Эйндховена, на юге Нидерландов, на пустых взлетно-посадочных полосах и крупных аэродромах они тестировали оборудование, знания и людей для отработки взаимодействия различных технологий борьбы с беспилотниками: сети, помехи, киберзахват и рубка.

Новые такти борьбы с БПЛА: сети, помехи и киберзахват

На аэродроме в голландской сельской местности летающий беспилотник захватил второй “вражеский дрон” сеткой.
Этот перехват полуавтономный. Согласно объяснению специалистов, такой дрон может выполнять свою миссию и без человека: от взлета до доставки перехваченного вражеского дрона в безопасное место.

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Более тонкая тактика: глушение беспилотников и киберзахват. Такие манипуляции почти незаметны для сторонних наблюдателей.

Глушение дронов сосредоточено на посылке сильного сигнала, похожего на “громкий шум” в сторону дрона противника. Шум мешает вражескому дрону и вынуждает его оператора отпускать контроль, таким образом заставляя его вернуться домой.

Помехи — частично используют в своей тактике украинские военные. Таким образом они противодействуют российским БПЛА, атакующим и ведущим наблюдение за линиями Киева. Страны НАТО пожертвовали часть технологии в рамках военной поддержки.

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Более инвазивная тактика киберзахвата. Она показывает, как можно взять под контроль другой дрон и использовать его как свой собственный. Такой метод работает лучше всего на меньших беспилотниках.

Однако, самой эффективной техникой специалисты НАТО назвали ““кинетический” перехват. Его применяют для защиты от более крупных беспилотников, таких, как большой и скоростной иранский беспилотник Shahed, который россия использует для бомбардировки Украины.

Все эти методы борьбы с беспилотниками члены НАТО будут постепенно интегрировать в свои военные и боевые стратегии.

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