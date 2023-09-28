Україна заслуговує стати членом НАТО і стане: Зеленський про зустріч із Столтенбергом
Київ • УНН
КИЇВ. 28 вересня. УНН. Президент України Володимир Зеленський, підбиваючи підсумки зустрічі із генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом, наголосив - Україна заслуговує стати членом НАТО і стане, передає УНН.
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"Потужний міжнародний день сьогодні. Зустрічі та переговори з партнерами. Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг був у Києві – плідні переговори. Не лише про наш захист зараз, а й про наш стратегічний захист, спільний захист усіх у Європі.
Україна заслуговує стати членом НАТО і стане. Обов’язково. І це не просто наша українська амбіція. Це єдина дієва безпекова перспектива для Європи, яка гарантує реальний тривалий мир", - повдіомив Зеленський.
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Президент наголосив, що Україна працює над тим, щоб був практичний прогрес у питанні про членство в Альянсі.
"Обговорили сьогодні й роботу нашого формату Ради Україна – НАТО. Те, що можемо зробити, використовуючи цей формат. Хороша зустріч", - резюмував він.
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Раніше
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Альянс має рамкові контракти на 2,4 мільярда євро на основні боєприпаси, які допоможуть союзникам поповнити свої запаси і продовжувати підтримувати Україну.