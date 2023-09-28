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Україна заслуговує стати членом НАТО і стане: Зеленський про зустріч із Столтенбергом

Україна заслуговує стати членом НАТО і стане: Зеленський про зустріч із Столтенбергом

Київ • УНН

 • 321607 перегляди

КИЇВ. 28 вересня. УНН. Президент України Володимир Зеленський, підбиваючи підсумки зустрічі із генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом, наголосив - Україна заслуговує стати членом НАТО і стане, передає УНН.

Цитата

"Потужний міжнародний день сьогодні. Зустрічі та переговори з партнерами. Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг був у Києві – плідні переговори. Не лише про наш захист зараз, а й про наш стратегічний захист, спільний захист усіх у Європі.

Україна заслуговує стати членом НАТО і стане. Обов’язково. І це не просто наша українська амбіція. Це єдина дієва безпекова перспектива для Європи, яка гарантує реальний тривалий мир", - повдіомив Зеленський.

Додамо

Президент наголосив, що Україна працює над тим, щоб був практичний прогрес у питанні про членство в Альянсі.

"Обговорили сьогодні й роботу нашого формату Ради Україна – НАТО. Те, що можемо зробити, використовуючи цей формат. Хороша зустріч", - резюмував він.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Україна і НАТО працюють над адаптованою Річною національною програмою

Раніше

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Альянс має рамкові контракти на 2,4 мільярда євро на основні боєприпаси, які допоможуть союзникам поповнити свої запаси і продовжувати підтримувати Україну.

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