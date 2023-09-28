Україна і НАТО працюють над адаптованою Річною національною програмою

Зеленський нагадав, що на саміті Альянсу, який відбувся у Вільнюсі в липні, було започатковано Раду Україна-НАТО, та висловив сподівання зробити роботу Ради змістовною.

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«Спільно з НАТО працюємо над підготовкою нового документа – адаптованої Річної національної програми, яка визначатиме практичні кроки для досягнення Україною відповідності принципам і стандартам Альянсу. І дуже важливо, що союзники погодились, що Україна не потребує плану дій щодо членства », - зазначив Володимир Зеленський.

Президент додав, що під час зустрічі з Генсеком вони обговорили підготовку до саміту, що запланований на 2024 рік у Вашингтоні.

«Погодилися, що цей саміт має стати не лише ювілейним, а й результативним як для України, так і для всіх членів Альянсу. Із цією метою наші команди негайно розпочнуть підготовку відповідних спільних дій», - додав Зеленський.

Нагадаємо

Ради Україна-НАТО була створена, зокрема, для зміцнення політичних зв'язків між Києвом та Альянсом та щоб Україна ще ближче підійшла до стандартів НАТО.