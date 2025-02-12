У Данії оцінили терміни можливої великомасштабної війни в Європі: що відомо

Данська військова розвідка (FE) опублікувала оновлену оцінку загроз, у якій попереджає про зростання військової небезпеки з боку росії. В аналітичному звіті зазначається, що масштаби загрози будуть залежати від розвитку війни в Україні, а також від переозброєння країн НАТО.

За найгіршим сценарієм, у найближчі роки росія може бути готовою до регіонального чи навіть широкомасштабного конфлікту в Європі, пише УНН.

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За інформацією з розвідки, найближчим часом військова загроза з боку росії зросте, зважаючи на масштабну реконструкцію та реформування збройних сил рф.

Протягом 2024 року ці зусилля змінили характер з реконструкції до інтенсифікації військового будівництва з метою мати здатність вести гідну боротьбу з силами НАТО. Фінансова і матеріальна підтримка з боку Китаю, а також підтримка з боку Північної Кореї та Ірану військами та системами озброєнь, відповідно, дедалі більше допомагають вивільнити ресурси для переозброєння росії в напрямку НАТО - йдеться звіті.

Також зазначається, що реальна військова загроза з боку росії ще залежить від розвитку війни в Україні. Все через те, що малоймовірно, що країна-агресорка зможе одночасно вести війну в Україні і війну з ще однією або кількома країнами НАТО.

Тобто, у випадку, якщо війна закінчиться або ж заморозиться , рф зможе вивільнити значні військові ресурси і тим самим збільшити збільшити свій військовий потенціал, щоб спрямувати свої сили на країни НАТО.

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У такому випадку, за оцінками FE, якщо росія вирішить направити свою армію на захід:

приблизно через 6 місяців Росія зможе розпочати локальну війну проти будь-якої сусідньої країни.

приблизно через 2 роки зʼявиться реальна загроза для однієї або декількох країн НАТО і, таким чином, буде готова до регіональної війни проти кількох країн у регіоні Балтійського моря.

Існує ймовірність, що через 5 років може бути готова до широкомасштабної війни на європейському континенті без участі США.

Такий розвиток подій очікується у випадку, якщо НАТО не почне одночасно переозброюватися однаковими темпами.

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Данська розвідка також попереджає про напруженість у сфері безпеки між росією, Китаєм і США у Арктиці. москва має далекосяжні плани щодо регіону та хоче зберегти свою домінуючу позицію, розширюючи військову інфраструктуру та збільшуючи чисельність військ.

Втім, як зазначається, росія швидше за все не стане нападати на Гренландію та Фарерські острови у потенційному конфлікті в Європі, якщо США будуть втягнуті у війну.

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