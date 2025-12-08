$42.180.00
Умеров раскрыл детали мирных переговоров с представителями Трампа в США: сегодня отчет Зеленскому
7 декабря, 17:16 • 15496 просмотра
"Светом победим тьму": Вифлеемский огонь мира прибыл в Украину, его получили пластуныPhoto
7 декабря, 16:33 • 28186 просмотра
В Украине будут продолжать отключать свет: графики на понедельник, 8 декабря
7 декабря, 14:41 • 25983 просмотра
россияне изменили тактику ударов по Украине: под угрозой объекты, которые до сих пор считались неприкосновенными
7 декабря, 11:06 • 30875 просмотра
российские оккупанты разрушили плотину Печенежского водохранилища на ХарьковщинеPhoto
6 декабря, 20:45 • 54804 просмотра
Зеленский имел сложный разговор с представителями Трампа по территориям - Axios
6 декабря, 09:02 • 64248 просмотра
Ни одна модель гарантий безопасности для Украины невозможна без ВСУ: Сырский записал видеообращениеVideo
6 декабря, 07:49 • 68158 просмотра
рф нанесла массированный ракетно-дроновый удар по энергетике в 8 областях, есть обесточивание - Минэнерго
6 декабря, 04:00 • 59411 просмотра
Украина отмечает День Вооруженных сил: история становления и современные традицииPhoto
5 декабря, 18:15 • 61771 просмотра
Переговоры США и Украины по «мирному плану Трампа» продолжатся в субботу, вероятно, и в течение всех выходных – Axios
В Чернигове уже трое пострадавших из-за дроновой атаки рф: показали последствия

Киев • УНН

 • 460 просмотра

В результате падения российского БПЛА в Чернигове поврежден многоквартирный дом, три человека пострадали, один госпитализирован. Спасатели ликвидировали возгорание газа, психологи ГСЧС оказали помощь 24 людям.

В Чернигове уже трое пострадавших из-за дроновой атаки рф: показали последствия

В Чернигове количество пострадавших из-за дроновой атаки российских войск возросло до 3, сообщили в ГСЧС Украины в понедельник, пишет УНН.

Детали

"Чернигов: в результате падения российского БпЛА поврежден многоквартирный жилой дом. Пострадали 3 человека, 1 – госпитализирован в больницу", - сообщили в ГСЧС.

В доме повреждены оконные конструкции и газопровод. Спасатели ликвидировали возгорание газа, отметили в ГСЧС.

На месте развернут "Пункт несокрушимости". Работают психологи ГСЧС: сейчас помощь оказана 24 людям.

Напомним

Ранее сообщалось о двух пострадавших в результате атаки рф на Чернигов.

Юлия Шрамко

