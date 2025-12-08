В Чернигове уже трое пострадавших из-за дроновой атаки рф: показали последствия

В Чернигове количество пострадавших из-за дроновой атаки российских войск возросло до 3, сообщили в ГСЧС Украины в понедельник, пишет УНН.

Детали

"Чернигов: в результате падения российского БпЛА поврежден многоквартирный жилой дом. Пострадали 3 человека, 1 – госпитализирован в больницу", - сообщили в ГСЧС.

В доме повреждены оконные конструкции и газопровод. Спасатели ликвидировали возгорание газа, отметили в ГСЧС.

На месте развернут "Пункт несокрушимости". Работают психологи ГСЧС: сейчас помощь оказана 24 людям.

Напомним

Ранее сообщалось о двух пострадавших в результате атаки рф на Чернигов.