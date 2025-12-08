У Чернігові вже троє постраждалих через дронову атаку рф: показали наслідки

У Чернігові кількість постраждалих через дронову атаку російських військ зросла до 3, повідомили у ДСНС України у понеділок, пише УНН.

Деталі

"Чернігів: унаслідок падіння російського БпЛА пошкоджений багатоквартирний житловий будинок. Постраждали 3 людей, 1 – госпіталізували до лікарні", - повідомили у ДСНС.

У будинку пошкоджені віконні конструкції та газопровід. Рятувальники ліквідували займання газу, зазначили у ДСНС.

На місця розгорнутий "Пункт незламності". Працюють психологи ДСНС: наразі допомогу надали 24 людям.

Нагадаємо

Раніше повідомлялося про двох постраждалих внаслідок атаки рф на Чернігів.