У Чернігові вже троє постраждалих через дронову атаку рф: показали наслідки
Київ • УНН
Внаслідок падіння російського БпЛА у Чернігові пошкоджено багатоквартирний будинок, троє людей постраждали, одного госпіталізовано. Рятувальники ліквідували займання газу, психологи ДСНС надали допомогу 24 людям.
У Чернігові кількість постраждалих через дронову атаку російських військ зросла до 3, повідомили у ДСНС України у понеділок, пише УНН.
Деталі
"Чернігів: унаслідок падіння російського БпЛА пошкоджений багатоквартирний житловий будинок. Постраждали 3 людей, 1 – госпіталізували до лікарні", - повідомили у ДСНС.
У будинку пошкоджені віконні конструкції та газопровід. Рятувальники ліквідували займання газу, зазначили у ДСНС.
На місця розгорнутий "Пункт незламності". Працюють психологи ДСНС: наразі допомогу надали 24 людям.
Нагадаємо
Раніше повідомлялося про двох постраждалих внаслідок атаки рф на Чернігів.