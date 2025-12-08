У Чернігові вже троє постраждалих через дронову атаку рф: показали наслідки

$42.180.00
7 грудня, 17:16 • 15361 перегляди
"Світлом подолаємо темряву": Вифлеємський вогонь миру прибув в Україну, його отримали пластуниPhoto
7 грудня, 16:33 • 27860 перегляди
В Україні будуть продовжувати відключати світло: графіки на понеділок, 8 грудня
7 грудня, 14:41 • 25720 перегляди
росіяни змінили тактику ударів по Україні: під загрозою об'єкти, що досі вважалися недоторканними
7 грудня, 11:06 • 30595 перегляди
російські окупанти зруйнували греблю Печенізького водосховища на ХарківщиніPhoto
6 грудня, 20:45 • 54608 перегляди
Зеленський мав складну розмову з представниками Трампа щодо територій - Axios
6 грудня, 09:02 • 64091 перегляди
Жодна модель гарантій безпеки для України неможлива без ЗСУ: Сирський записав відеозверненняVideo
6 грудня, 07:49 • 68041 перегляди
рф завдала масованого ракетно-дронового удару по енергетиці у 8 областях, є знеструмлення - Міненерго
6 грудня, 04:00 • 59372 перегляди
Україна відзначає День Збройних сил: історія становлення та сучасні традиціїPhoto
5 грудня, 18:15 • 61732 перегляди
Переговори США та України щодо "мирного плану Трампа" продовжаться у суботу, ймовірно і протягом всіх вихідних – Axios
5 грудня, 15:45 • 57631 перегляди
У Києві засяяла головна ялинка країни: чим її прикрасилиPhoto
Публікації
Ексклюзиви
Угорщина та Словаччина оскаржать у Європейському суді план ЄС щодо заборони російських газу та нафти7 грудня, 21:16
"Конструктивна, хоч і непроста": Зеленський розповів про розмову з американцями та поділився планами на тиждень7 грудня, 21:57
Врятувати Україну від путіна і Трампа може тільки Європа - The Guardian7 грудня, 23:00
Трамп розчарований, що Зеленський "не ознайомився" з американським "мирним планом"
Коваленко: кадри з загиблими росіянами під Покровськом свідчать про неефективність кількісної переваги у війні
Як обрати легальну ялинку: правоохоронці дали поради6 грудня, 12:23
Жива, штучна чи в горщику: фахівці розповіли, яка ялинка найекологічніша5 грудня, 17:32
День Святого Миколая: традиції, звичаї та заборони5 грудня, 11:30
Лавина трагедій: чому власники клініки Odrex не співпрацюють зі слідством?5 грудня, 11:17
Звільнення Магамедрасулова з-під варти не означає виправдання: у чому звинувачують детектива НАБУ та що може бути далі5 грудня, 06:30
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Кір Стармер
Фрідріх Мерц
Петр Павел
Україна
Сполучені Штати Америки
Харківська область
Європа
Донецька область
Netflix оголосив, що купує Warner Bros. та HBO5 грудня, 12:40
Трамп змінив архітекторів для бальної зали Білого дому5 грудня, 06:50
Pantone назвав колір 2026 року: вперше обрано відтінок білого4 грудня, 14:10
Парубій, НАБУ, "лабубу" і не лише: Google назвав найпопулярніші запити українців у 2025 році4 грудня, 08:53
"Для миру": Гегсет заявив, що влаштував би з Трампом, Зеленським і путіним вечерю з "російською заправкою" у меню3 грудня, 09:06
У Чернігові вже троє постраждалих через дронову атаку рф: показали наслідки

Київ • УНН

 • 72 перегляди

Внаслідок падіння російського БпЛА у Чернігові пошкоджено багатоквартирний будинок, троє людей постраждали, одного госпіталізовано. Рятувальники ліквідували займання газу, психологи ДСНС надали допомогу 24 людям.

У Чернігові вже троє постраждалих через дронову атаку рф: показали наслідки

У Чернігові кількість постраждалих через дронову атаку російських військ зросла до 3, повідомили у ДСНС України у понеділок, пише УНН.

Деталі

"Чернігів: унаслідок падіння російського БпЛА пошкоджений багатоквартирний житловий будинок. Постраждали 3 людей, 1 – госпіталізували до лікарні", - повідомили у ДСНС.

У будинку пошкоджені віконні конструкції та газопровід. Рятувальники ліквідували займання газу, зазначили у ДСНС.

На місця розгорнутий "Пункт незламності". Працюють психологи ДСНС: наразі допомогу надали 24 людям.

Нагадаємо

Раніше повідомлялося про двох постраждалих внаслідок атаки рф на Чернігів.

Юлія Шрамко

Війна в Україні
Повітряна тривога
Воєнний стан
Війна в Україні
Державна служба України з надзвичайних ситуацій
Чернігів