В Великобритании эвакуировали людей из-за чрезвычайной ситуации со взрывчаткой на американской авиабазе, есть задержанные

Несколько мужчин были арестованы в Великобритании по подозрению в правонарушениях, предусмотренных законом о взрывчатых веществах, после того как на авиабазе Королевских ВВС (RAF) Фэрфорд была объявлена чрезвычайная ситуация, передает УНН со ссылкой на The Guardian.

В деревню Уэлфорд направили саперов после введения усиленных мер безопасности, в частности укрепления въездов на базу. В течение выходных в этом районе также замечали полицейские блокпосты и вооруженных правоохранителей.

В связи с усилением безопасности на авиабазе в Глостершире, которую используют силы США, были эвакуированы жители близлежащих домов, а военные осматривали ряд транспортных средств. Эвакуированных людей доставляли в местный досуговый центр.

В последние месяцы эта база стала очагом протестов из-за решения британского правительства разрешить США использовать ее для нанесения ударов по иранским ракетным объектам, атакующим суда в Ормузском проливе.

В июле Корпус стражей исламской революции Ирана предостерег Великобританию от предоставления разрешения на вылеты американских бомбардировщиков с этой базы. Тогда представитель правительства заявил: "Наши вооруженные силы готовы защитить Соединенное Королевство от любых атак — будь то на нашей территории или из-за рубежа. Великобритания готова к обороне круглосуточно".

Полиция Глостершира сообщила: "В районе Уэлфорда в настоящее время проводится эвакуация жителей ряда домов после объявления чрезвычайной ситуации. Это стало следствием ареста нескольких мужчин по подозрению в правонарушениях, предусмотренных Законом о взрывчатых веществах. Мы тесно сотрудничаем с нашими партнерами и реализуем заранее отработанные планы действий".

Представитель полиции добавил, что ситуация взята под контроль, и заверил местных жителей, что оснований для тревоги нет.

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Вооруженные полицейские перекрывали доступ к главным воротам базы, а в воскресенье утром в Фэрфорде — деревне неподалеку от базы — было замечено множество автомобилей экстренных служб, в том числе полицейские машины, кареты скорой помощи и пожарные автомобили.

Представитель ВВС США заявил, что они не будут обсуждать конкретные меры по обеспечению безопасности личного состава. "501-е крыло боевого обеспечения и другие наши крылья, базирующиеся в Великобритании, сохраняют бдительность и будут принимать надлежащие меры для обеспечения безопасности американских военнослужащих, гражданского персонала, подрядчиков и их семей", — заявил представитель.

"Мы постоянно оцениваем ряд факторов, определяющих меры, которые мы вводим или корректируем для защиты наших объектов, личного состава и их семей".

Депутатка от партии либеральных демократов, представляющая округ Саут-Котсуолдс, Роз Сэвидж назвала ситуацию "тревожной", но отметила, что, согласно имеющейся информации, ее удалось "локализовать". Она добавила: "Я обратилась в полицию за дополнительной информацией, и мне сообщили, что инцидент, как считается, локализован. Хочу поблагодарить правоохранителей за их работу".

В мае авиашоу Royal International Air Tattoo, которое обычно проводится на этой базе, было отменено из-за обострения геополитической ситуации на Ближнем Востоке.