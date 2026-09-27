У Британії евакуювали людей через надзвичайну ситуацію із вибухівкою на авіабазі США, є затримані

Кількох чоловіків заарештували у Британії за підозрою у правопорушеннях, передбачених законом про вибухові речовини, після того, як на авіабазі Королівських ВПС (RAF) Ферфорд було оголошено про надзвичайну ситуацію, передає УНН із посиланням на The Guardian.

До села Велфорд направили саперів після запровадження посилених заходів безпеки, зокрема укріплення в’їздів на базу. Протягом вихідних у цьому районі також помічали поліцейські блокпости та озброєних правоохоронців.

У зв’язку з посиленням безпеки на авіабазі в Глостерширі, яку використовують сили США, було евакуйовано мешканців прилеглих будинків, а військові оглядали низку транспортних засобів. Евакуйованих людей доправляли до місцевого центру дозвілля.

Останніми місяцями ця база стала осередком протестів через рішення британського уряду дозволити США використовувати її для завдання ударів по іранських ракетних об’єктах, що атакують судна в Ормузькій протоці.

У липні Корпус вартових ісламської революції Ірану застеріг Велику Британію від надання дозволу на вильоти американських бомбардувальників із цієї бази. Тоді речник уряду заявив: "Наші збройні сили готові захистити Сполучене Королівство від будь-яких атак — чи то на нашій території, чи з-за кордону. Велика Британія готова до оборони цілодобово".

Поліція Глостершира повідомила: "У районі Велфорда наразі проводиться евакуація мешканців низки будинків після оголошення про надзвичайну ситуацію. Це стало наслідком арешту кількох чоловіків за підозрою у правопорушеннях, передбачених Законом про вибухові речовини. Ми тісно співпрацюємо з нашими партнерами та реалізуємо заздалегідь відпрацьовані плани дій".

Представник поліції додав, що ситуацію взято під контроль, і запевнив місцевих жителів, що підстав для тривоги немає.

У Німеччині спецслужби шукають російські "схрони" зі зброєю, є загроза диверсії на оборонному підприємстві - ЗМІ

Озброєні поліцейські перекривали доступ до головних воріт бази, а в неділю вранці у Ферфорді — селі поблизу бази — було помічено чимало автомобілів екстрених служб, зокрема поліцейські машини, карети швидкої допомоги та пожежні автомобілі.

Представник ВПС США заявив, що вони не обговорюватимуть конкретні заходи із забезпечення безпеки особового складу. "501-ше крило бойового забезпечення та інші наші крила, що базуються у Великій Британії, зберігають пильність і вживатимуть належних заходів для гарантування безпеки американських військовослужбовців, цивільного персоналу, підрядників та їхніх сімей", — заявив речник.

"Ми постійно оцінюємо низку чинників, що визначають заходи, які ми запроваджуємо або коригуємо для захисту наших об’єктів, особового складу та їхніх родин".

Депутатка від партії ліберальних демократів, що представляє округ Саут-Котсволдс, Роз Севідж назвала ситуацію "тривожною", але зазначила, що, за наявною інформацією, її вдалося "локалізувати". Вона додала: "Я звернулася до поліції по додаткову інформацію, і мені повідомили, що інцидент, як вважається, локалізовано. Хочу подякувати правоохоронцям за їхню роботу".

У травні авіашоу Royal International Air Tattoo, яке зазвичай проводиться на цій базі, було скасовано через загострення геополітичної ситуації на Близькому Сході.