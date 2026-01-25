В ближайшее время Украина получит 200 генераторов: Зеленский встретился с литовскими волонтерами

В Вильнюсе Президент Украины Владимир Зеленский встретился с литовскими волонтерами Йонасом Охманом и Эдмундасом Якилайтисом и министром здравоохранения Литвы Марией Якубаускене, передает УНН со ссылкой на Офис Президента.

"Мы очень благодарны вам за то, что с самого начала войны вы помогаете нашим людям. Спасибо за все, что вы делаете с 2014 года. Но самое главное, что с начала полномасштабного российского вторжения украинцы не чувствуют себя одинокими. Гордимся иметь таких сильных друзей и такую поддержку", – сказал Глава государства.

Эдмундас Якилайтис проинформировал, что его общественная организация "Сильнее вместе" была среди тех, кто помогал украинцам, вынужденным покинуть свой дом, найти временное жилье. Благодаря этому удалось разместить 50 тысяч человек. Также организация ежегодно организует в Литве летние лагеря для детей украинских защитников и детей-сирот, родители которых погибли в результате полномасштабной войны России против Украины.

Йонас Охман рассказал, что работа его ОО Blue/Yellow сосредоточена на военной поддержке Украины: за все время они собрали уже 100 миллионов евро помощи. Теперь волонтеры сосредоточились на энергетической поддержке. В ближайшее время Украина получит первую партию из 200 генераторов.

По словам министра здравоохранения, помимо отправки медицинских миссий в Украину, сейчас происходит обмен опытом между украинскими и литовскими медиками. Литовские специалисты обучаются лечению боевых ранений и военной медицине, а украинские – углубляют опыт гражданской медицины. В течение последнего года удалось подготовить почти 50 специалистов: хирургов, медсестер и работников скорой помощи. Также в течение двух лет Литва примет и окажет помощь более 300 детям, которых удалось вернуть домой из России.

