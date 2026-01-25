$43.170.00
Нардеп Орест Саламаха загинув у ДТП під Львовом
Ситуація у Києві залишається надскладною - Клименко
Документ про двосторонні гарантії безпеки зі США готовий на 100% - Зеленський
Рейтинг найсильніших армій світу: Україна посіла 20 місце
Україна відзначає День Департаменту кібербезпеки СБУ: ключова битва триває" в цифрі"
Зеленський обговорив із президентом Литви підтримку енергетики та оборонну співпрацю
росія може застосувати хімічну зброю масового ураження в Україні, якщо війна зайде в глухий кут - ЗМІ
Тиждень перезапуску майбутнього: астрологічний прогноз на 26 січня - 1 лютого 2026 року
Переговори України, рф і США в Абу-Дабі поновляться 1 лютого - журналіст Axios
Україна на межі гуманітарної катастрофи через атаки рф на енергетику - гендиректор ДТЕК
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Найближчим часом Україна отримає 200 генераторів: Зеленський зустрівся з литовськими волонтерами

Київ • УНН

 • 154 перегляди

Президент Зеленський подякував литовським волонтерам та міністерці охорони здоров'я за допомогу Україні. Волонтери зібрали 100 млн євро допомоги та планують передати 200 генераторів.

Найближчим часом Україна отримає 200 генераторів: Зеленський зустрівся з литовськими волонтерами

У Вільнюсі Президент України Володимир Зеленський зустрівся з литовськими волонтерами Йонасом Охманом й Едмундасом Якілайтісом і міністеркою охорони здоровʼя Литви Марією Якубаускєнє, передає УНН із посиланням на Офіс Президента.

"Ми дуже вдячні вам за те, що від самого початку війни ви допомагаєте нашим людям. Дякуємо за все, що ви робите з 2014 року. Але найголовніше, що від початку повномасштабного російського вторгнення українці не відчувають себе самотніми. Пишаємося мати таких сильних друзів і таку підтримку", – сказав Глава держави.

Едмундас Якілайтіс поінформував, що його громадська організація "Сильніші разом" була серед тих, хто допомагав українцям, які мусили залишити свій дім, знайти тимчасове житло. Завдяки цьому вдалося розмістити 50 тисяч людей. Також організація щороку організовує в Литві літні табори для дітей українських захисників і дітей-сиріт, батьки яких загинули внаслідок повномасштабної війни Росії проти України.

Йонас Охман розповів, що робота його ГО Blue/Yellow зосереджена на військовій підтримці України: за весь час вони зібрали вже 100 мільйонів євро допомоги. Тепер волонтери зосередилися на енергетичній підтримці. Найближчим часом Україна отримає першу партію з 200 генераторів.

За словами міністерки охорони здоровʼя, крім відправки медичних місій до України, зараз відбувається обмін досвідом між українськими й литовськими медиками. Литовські фахівці навчаються лікування бойових поранень і військової медицини, а українські – поглиблюють досвід цивільної медицини. Протягом останнього року вдалося підготувати майже 50 фахівців: хірургів, медсестер і працівників швидкої допомоги. Також протягом двох років Литва прийме й надасть допомогу понад 300 дітям, яких вдалося повернути додому з росії.

Зеленський обговорив із президентом Литви підтримку енергетики та оборонну співпрацю25.01.26, 13:02 • 13552 перегляди

Антоніна Туманова

