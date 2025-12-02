$42.340.08
Генштаб ВСУ опроверг фейки россиян о захвате Купянска, Покровска и Волчанска
Дорого – не значит качественно: сможет ли Минздрав защитить жертв клиники Odrex и восстановить справедливость
Манипуляция под видом "обороны": что стоит за заявлениями путина о "зоне безопасности" на границе
"Вещи, которые не могут звучать по телефону": Зеленский получил подробный доклад делегации после Майами и поручил продолжить работу с командой Трампа
США планируют вернуть россии замороженные активы в ЕС после мирного соглашения - Politico
Украина готовится к масштабным изменениям: МВФ требует усиления налоговой политики
Дело Тимура Миндича: суд избрал меру пресечения фигуранту
Переговоры Украина-США в Майами: чего ожидать дальше
Правительство одобрило ряд решений по энергоэффективности общин: что предусматривается
В двух областях рф произошли взрывы на железной дороге: уничтожены склады с ГСМ, повреждено железнодорожное полотно
В администрации польского президента не доверяют Виткоффу как переговорщику по вопросам окончания войны в Украине

Киев • УНН

 • 230 просмотра

В Польше политики выражают недоверие к Стиву Виткоффу, спецпосланнику президента США Дональда Трампа, относительно его компетентности в переговорах с Россией. Министр Пшидач считает, что Виткофф, будучи бизнесменом по недвижимости, не осознает специфику жестких методов Кремля.

В администрации польского президента не доверяют Виткоффу как переговорщику по вопросам окончания войны в Украине

Руководитель Управления международной политики президента Польши Марцин Пшидач заявил, что не полностью доверяет компетентности Стива Виткоффа – спецпосланника президента США Дональда Трампа, ответственного за восточное направление. Об этом Пшидач заявил в интервью польскому радио ZET, пишет УНН.

Детали

В комментарии Пшидач подчеркнул, что встреча Виткоффа с Владимиром Путиным вызвала у Варшавы серьезные сомнения. По его словам, Виткофф – "бизнесмен из сектора недвижимости, который ранее не вел переговоров с россиянами", а потому может не осознавать специфику жестких методов Кремля. 

Россияне ведут переговоры очень жестко, часто на основе откровенной лжи. В Центральной Европе мы это хорошо знаем 

– подчеркнул министр.

Пшидач признал, что больше доверяет другим представителям американской администрации, которые глубже понимают восточную политику. В качестве примера он назвал сенатора Марко Рубио, который, по мнению польского дипломата, имеет "гораздо больше знаний и опыта".

В американо-российских отношениях назревает перезагрузка, Навроцкий должен был бы вмешаться - Сикорский02.12.25, 12:10 • 2442 просмотра

При этом министр подчеркнул, что не ожидает реальных мирных договоренностей между Путиным и Западом.

Путин никогда не будет заинтересован в мирных соглашениях, если они не работают на сто десять процентов в его интересах. А этого нельзя допустить 

– подытожил министр. 

Самолет с Уиткоффом приземлился в москве: кремль анонсировал встречу с путиным вечером02.12.25, 13:00 • 2244 просмотра

Степан Гафтко

