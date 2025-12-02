В администрации польского президента не доверяют Виткоффу как переговорщику по вопросам окончания войны в Украине

Руководитель Управления международной политики президента Польши Марцин Пшидач заявил, что не полностью доверяет компетентности Стива Виткоффа – спецпосланника президента США Дональда Трампа, ответственного за восточное направление. Об этом Пшидач заявил в интервью польскому радио ZET, пишет УНН.

В комментарии Пшидач подчеркнул, что встреча Виткоффа с Владимиром Путиным вызвала у Варшавы серьезные сомнения. По его словам, Виткофф – "бизнесмен из сектора недвижимости, который ранее не вел переговоров с россиянами", а потому может не осознавать специфику жестких методов Кремля.

Россияне ведут переговоры очень жестко, часто на основе откровенной лжи. В Центральной Европе мы это хорошо знаем

Пшидач признал, что больше доверяет другим представителям американской администрации, которые глубже понимают восточную политику. В качестве примера он назвал сенатора Марко Рубио, который, по мнению польского дипломата, имеет "гораздо больше знаний и опыта".

В американо-российских отношениях назревает перезагрузка, Навроцкий должен был бы вмешаться - Сикорский

При этом министр подчеркнул, что не ожидает реальных мирных договоренностей между Путиным и Западом.

Путин никогда не будет заинтересован в мирных соглашениях, если они не работают на сто десять процентов в его интересах. А этого нельзя допустить