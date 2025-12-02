В администрации польского президента не доверяют Виткоффу как переговорщику по вопросам окончания войны в Украине
Киев • УНН
В Польше политики выражают недоверие к Стиву Виткоффу, спецпосланнику президента США Дональда Трампа, относительно его компетентности в переговорах с Россией. Министр Пшидач считает, что Виткофф, будучи бизнесменом по недвижимости, не осознает специфику жестких методов Кремля.
Руководитель Управления международной политики президента Польши Марцин Пшидач заявил, что не полностью доверяет компетентности Стива Виткоффа – спецпосланника президента США Дональда Трампа, ответственного за восточное направление. Об этом Пшидач заявил в интервью польскому радио ZET, пишет УНН.
Детали
В комментарии Пшидач подчеркнул, что встреча Виткоффа с Владимиром Путиным вызвала у Варшавы серьезные сомнения. По его словам, Виткофф – "бизнесмен из сектора недвижимости, который ранее не вел переговоров с россиянами", а потому может не осознавать специфику жестких методов Кремля.
Россияне ведут переговоры очень жестко, часто на основе откровенной лжи. В Центральной Европе мы это хорошо знаем
Пшидач признал, что больше доверяет другим представителям американской администрации, которые глубже понимают восточную политику. В качестве примера он назвал сенатора Марко Рубио, который, по мнению польского дипломата, имеет "гораздо больше знаний и опыта".
При этом министр подчеркнул, что не ожидает реальных мирных договоренностей между Путиным и Западом.
Путин никогда не будет заинтересован в мирных соглашениях, если они не работают на сто десять процентов в его интересах. А этого нельзя допустить
