В адміністрації польського президента не довіряють Віткоффу, як перемовнику у питаннях закінчення війни в Україні

Генштаб ЗСУ спростовував фейки росіян про захоплення Куп'янська, Покровська та Вовчанська
Дорого – не означає якісно: чи зможе МОЗ захистити жертв клініки Odrex та відновити справедливість
Маніпуляція під виглядом "оборони": що стоїть за заявами путіна про "зону безпеки" на кордоні
"Речі, які не можуть звучати телефоном": Зеленський отримав детальну доповідь делегації після Маямі та доручив продовжити роботу з командою Трампа
США планують повернути росії заморожені активи в ЄС після мирної угоди - Politico
Україна готується до масштабних змін: МВФ вимагає посилення податкової політики
Справа Тимура Міндіча: суд обрав запобіжний захід фігуранту
Переговори Україна-США у Маямі: чого очікувати далі
Уряд схвалив низку рішень щодо енергоефективності громад: що передбачається
В двох областях рф сталися вибухи на залізниці: знищено склади з ПММ, пошкоджено залізничне полотно
Штурмовики зс рф на Покровському напрямку грабують тіла своїх товаришів по службі - "АТЕШ"
Кількість постраждалих у Дніпрі зросла до 45, у місті оголошено траур за загиблими - ОВА
Трамп спрямував до рф нетипову команду переговірників для "мирної угоди" щодо України - CNN
Макрон здійснить четвертий візит до Китаю на тлі пошуку Європою балансу між суперництвом та залежністю
Депутати заблокували трибуну у ВР, Стефанчук оголосив перерву
Ліцензії видані – контроль відсутній: чому МОЗ "закриває очі" на трагедії в Odrex
Як запобігти атаці з використанням вимагацьких програм: поради від кіберполіції
Біткоїн і облігації відновлюються після розпродажів, акції демонструють зростання
Дорого – не означає якісно: чи зможе МОЗ захистити жертв клініки Odrex та відновити справедливість
Маніпуляція під виглядом "оборони": що стоїть за заявами путіна про "зону безпеки" на кордоні
Oxford Dictionary назвав "rage bait" словом 2025 року: що це означає
Олена Тополя і лідер гурту "Антитіла" розлучаються після 12 років шлюбу
П'ять шалених прем'єр, які неможливо пропустити: що подивитися цієї зими
Поліцейські врятували сову, яка заплуталася в антидроновій сітці на Куп'янському напрямку
Netflix зіткнувся зі збоєм під час прем'єри п'ятого сезону "Дивних див"
В адміністрації польського президента не довіряють Віткоффу, як перемовнику у питаннях закінчення війни в Україні

Київ • УНН

 • 606 перегляди

У Польщі політики висловлюють недовіру до Стіва Віткоффа, спецпосланця президента США Дональда Трампа, щодо його компетентності у переговорах з росією. Міністр Пшидач вважає, що Віткофф, будучи бізнесменом з нерухомості, не усвідомлює специфіку жорстких методів кремля.

В адміністрації польського президента не довіряють Віткоффу, як перемовнику у питаннях закінчення війни в Україні

Керівник Управління міжнародної політики президента Польщі Марцін Пшидач заявив, що не повністю довіряє компетентності Стіва Віткоффа – спецпосланця президента США Дональда Трампа, відповідального за східний напрям. Про це Пшидач заявив в інтерв'ю польському радіо ZET, пише УНН.

Деталі

У коментарі Пшидач наголосив, що зустріч Віткоффа з володимиром путіним викликала у Варшави серйозні сумніви. За його словами, Віткофф – "бізнесмен із сектору нерухомості, який раніше не вів переговорів з росіянами", а тому може не усвідомлювати специфіку жорстких методів кремля. 

росіяни ведуть переговори дуже жорстко, часто на основі відвертої брехні. У Центральній Європі ми це добре знаємо 

– підкреслив міністр.

Пшидач визнав, що більше довіряє іншим представникам американської адміністрації, які глибше розуміють східну політику. Як приклад він назвав сенатора Марко Рубіо, який, на думку польського дипломата, має "набагато більше знань і досвіду".

У американсько-російських відносинах назріває перезавантаження, Навроцький мав би втрутитися - Сікорський02.12.25, 12:10 • 2552 перегляди

При цьому міністр підкреслив, що не очікує реальних мирних домовленостей між путіним та Заходом.

путін ніколи не буде зацікавлений у мирних угодах, якщо вони не працюють на сто десять відсотків у його інтересах. А цього не можна допустити 

– підсумував міністр. 

Літак з Віткоффом приземлився в москві: кремль анонсував зустріч з путіним увечері02.12.25, 13:00 • 2338 переглядiв

Степан Гафтко

