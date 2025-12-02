В адміністрації польського президента не довіряють Віткоффу, як перемовнику у питаннях закінчення війни в Україні

Керівник Управління міжнародної політики президента Польщі Марцін Пшидач заявив, що не повністю довіряє компетентності Стіва Віткоффа – спецпосланця президента США Дональда Трампа, відповідального за східний напрям. Про це Пшидач заявив в інтерв'ю польському радіо ZET, пише УНН.

Деталі

У коментарі Пшидач наголосив, що зустріч Віткоффа з володимиром путіним викликала у Варшави серйозні сумніви. За його словами, Віткофф – "бізнесмен із сектору нерухомості, який раніше не вів переговорів з росіянами", а тому може не усвідомлювати специфіку жорстких методів кремля.

росіяни ведуть переговори дуже жорстко, часто на основі відвертої брехні. У Центральній Європі ми це добре знаємо – підкреслив міністр.

Пшидач визнав, що більше довіряє іншим представникам американської адміністрації, які глибше розуміють східну політику. Як приклад він назвав сенатора Марко Рубіо, який, на думку польського дипломата, має "набагато більше знань і досвіду".

При цьому міністр підкреслив, що не очікує реальних мирних домовленостей між путіним та Заходом.

путін ніколи не буде зацікавлений у мирних угодах, якщо вони не працюють на сто десять відсотків у його інтересах. А цього не можна допустити – підсумував міністр.

