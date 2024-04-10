В 2024 году внешнее финансирование достигает 10,2 млрд долларов - министр финансов

С начала этого года Украина получила 10,2 млрд долларов внешнего финансирования. Об этом сообщил министр финансов Сергей Марченко в Facebook, передает УНН.

Детали

Марченко рассказал, что меры по поддержке бюджетной ликвидности в первом квартале этого позволили увеличить поступления в Госбюджет в эквиваленте 5,4 млрд долларов США.

"В то же время, в условиях полномасштабной войны, когда агрессор имеет значительно большие ресурсы и ежедневно вызывает Украине миллионные убытки, международная поддержка является критически важной. В 2024 году внешнее финансирование достигает 10,2 млрд долларов США", - написал министр.

Марченко поблагодарил ЕС, Японию, Канаду, МВФ, Великобританию, Норвегию за бюджетную поддержку, которая направляется на приоритетные социальные нужды страны.

Также министр рассчитывает, что Конгресс США в ближайшее время поддержит пакет помощи, который необходим нам для победы в войне.

Дополнение

Как заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, в марте этого года в бюджет Украины поступило 9 миллиардов долларов внешнего финансирования. Однако главным вызовом остается внешняя поддержка бюджета во втором полугодии 2024 года и на следующий год.