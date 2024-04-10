В 2024 году внешнее финансирование достигает 10,2 млрд долларов - министр финансов

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
КГГА о демонтаже Арки дружбы народов: не является самым насущным вопросом сегодня
  •  11513 просмотра

КГГА о демонтаже Арки дружбы народов: не является самым насущным вопросом сегодня

Эксклюзив
В Комитете нацбезопасности объяснили, когда будет поручение о разработке законопроекта по демобилизации
  •  24914 просмотра

В Комитете нацбезопасности объяснили, когда будет поручение о разработке законопроекта по демобилизации

Эксклюзив
Кабмин игнорирует поручение СНБО об аудите блокировки налоговых накладных, которое Гетманцев пытается легализовать законопроектом "о клубе белого бизнеса" - нардеп
  •  59053 просмотра

Кабмин игнорирует поручение СНБО об аудите блокировки налоговых накладных, которое Гетманцев пытается легализовать законопроектом "о клубе белого бизнеса" - нардеп

Эксклюзив
Блокада на границе с Польшей: польские фермеры до сих пор блокируют три пункта пропуска, в очередях около 450 грузовиков
  •  74711 просмотра

Блокада на границе с Польшей: польские фермеры до сих пор блокируют три пункта пропуска, в очередях около 450 грузовиков

Эксклюзив
Согласование в ЕС новых условий либерализации торговли с Украиной: в УКАБ назвали потенциальные потери для экономики
  •  73685 просмотра

Согласование в ЕС новых условий либерализации торговли с Украиной: в УКАБ назвали потенциальные потери для экономики

Эксклюзив
Демобилизацию планируют исключить из законопроекта о мобилизации - источники
  •  114187 просмотра

Демобилизацию планируют исключить из законопроекта о мобилизации - источники

Эксклюзив
Возраст до 40 лет: в НСЗУ рассказали, могут ли пересмотреть возрастные ограничения для женщин на участие в программе лечения бесплодия за госсредства
  •  114651 просмотра

Возраст до 40 лет: в НСЗУ рассказали, могут ли пересмотреть возрастные ограничения для женщин на участие в программе лечения бесплодия за госсредства

Эксклюзив
Окончательного решения уволить Костина с должности Генпрокурора нет - источник
  •  114135 просмотра

Окончательного решения уволить Костина с должности Генпрокурора нет - источник

Эксклюзив
Начальника сервисного центра на Черниговщине подозревают во взяточничестве: суд арестовал его с залогом в 1 млн грн, который внесли сразу
  •  107959 просмотра

Начальника сервисного центра на Черниговщине подозревают во взяточничестве: суд арестовал его с залогом в 1 млн грн, который внесли сразу

Эксклюзив
Убийство подростка на станции фуникулера в Киеве: прокуратура будет ходатайствовать о содержании под стражей для подозреваемого
9 апреля 2024, 07:16  •  113396 просмотра

Убийство подростка на станции фуникулера в Киеве: прокуратура будет ходатайствовать о содержании под стражей для подозреваемого

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2 апреля 2024, 09:02  •  509003 просмотра

В 2024 году внешнее финансирование достигает 10,2 млрд долларов - министр финансов

В 2024 году Украина получила $10,2 млрд внешнего финансирования от международных партнеров, в частности США, ЕС, Японии, Канады, МВФ, Великобритании и Норвегии.

Экономика •   •  9051 просмотра
В 2024 году внешнее финансирование достигает 10,2 млрд долларов - министр финансов

Вопрос мобилизации женщин сегодня не является актуальным - Центр противодействия дезинформации

Украина не рассматривает вопрос о мобилизации женщин в ряды армии и не планирует вносить изменения в законодательство относительно обязательного призыва женщин, сообщает Центр противодействия дезинформации.

Общество •   •  9470 просмотра
Вопрос мобилизации женщин сегодня не является актуальным - Центр противодействия дезинформации

Украина и Великобритания подписали новые оборонные договоренности: в правительстве ожидают, это будет способствовать производству вооружений британских компаний в стране

Украина и Великобритания подписали рамочное соглашение об усилении оборонного сотрудничества, что является еще одним шагом к производству вооружений в Украине для британских производителей.

Война •   •  9656 просмотра
Украина и Великобритания подписали новые оборонные договоренности: в правительстве ожидают, это будет способствовать производству вооружений британских компаний в стране

Враг начал активнее применять разведывательные и боевые дроны на Харьковщине - ГПСУ

россия активизировала использование разведывательных и боевых беспилотников в Харьковской области: за последние дни пограничники сбили четыре БПЛА, страна-агрессор пытается вести воздушную разведку и запускает различные оперативно-тактические беспилотники, некоторые из которых оборудованы трекерами иностранного производства для отслеживания их местонахождения.

Война •   •  8436 просмотра
Враг начал активнее применять разведывательные и боевые дроны на Харьковщине - ГПСУ

Трое погибших, двое пострадавших в результате обстрела Харьковского района - ОВА

Во время обстрела Липцев погибли три человека, среди них 14-летняя девочка и женщины в возрасте 43 и 59 лет, двое получили ранения.

Война •   •  7583 просмотра
Трое погибших, двое пострадавших в результате обстрела Харьковского района - ОВА

Украина заочно конфисковала имущество крымского митрополита УПЦ (МП) Лазаря

Высший антикоррупционный суд конфисковал в доход государства имущество пророссийского митрополита Швеца Ростислава Филипповича, который поддержал вооруженную агрессию России против Украины.

политика •   •  9170 просмотра
Украина заочно конфисковала имущество крымского митрополита УПЦ (МП) Лазаря

Парламент Швейцарии утвердил присоединение к инициативе европейской ПВО "Небесный щит"

Швейцария одобрила присоединение к европейскому совместному проекту противовоздушной обороны "Небесный щит" с целью лучшей координации закупок, подготовки и логистики наземных систем ПВО с европейскими партнерами.

Новости Мира •   •  7956 просмотра
Парламент Швейцарии утвердил присоединение к инициативе европейской ПВО "Небесный щит"

Компенсация за трудоустройство переселенцев через Дію: как получить средства по новым условиям

Работодатели, которые взяли на работу внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) во время войны, могут получить ежемесячную компенсацию от государства в размере 8 000 гривен за каждого нового работника-переселенца сроком до 3 месяцев, или 6 месяцев для ВПЛ с инвалидностью, через портал "Дія".

Экономика •   •  10210 просмотра
Компенсация за трудоустройство переселенцев через Дію: как получить средства по новым условиям

Правительство планирует разработать регламент пребывания предприятий в государственной собственности

Украинское правительство разрабатывает политику государственной собственности, чтобы определить, какие предприятия должны остаться в государственной собственности, а какие должны быть приватизированы, в соответствии с Законом "О повышении эффективности корпоративного управления".

Экономика •   •  10541 просмотра
Правительство планирует разработать регламент пребывания предприятий в государственной собственности

Вымогали взятку в 30 тыс. долларов: мэру и секретарю горсовета на Днепропетровщине сообщили о подозрении

Городской голова и секретарь городского совета в Днепропетровской области были задержаны за вымогательство взятки в размере $30 000 от предпринимателя за разрешение на строительство общежития для переселенцев.

Криминал и ЧП •   •  10083 просмотра
Вымогали взятку в 30 тыс. долларов: мэру и секретарю горсовета на Днепропетровщине сообщили о подозрении