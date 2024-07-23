В 12 областях Украины отменены отключения электроэнергии с 15:00 до 16:00, в некоторых - частично, а 16:00 до 17:00 там будет применяться одна очередь отключений из-за активной работы СЭС и импорта из Польши, сообщили в НЭК "Укрэнерго", пишет УНН.

Детали

"3 15:00 до 16:00 отключения отменены во Львовской, Ровенской, Волынской, Ивано-Франковской, Закарпатской, Винницкой (частично), Тернопольской, Хмельницкой (частично), Черновицкой, Херсонской, Николаевской, Одесской областях", - сообщили в компании.

3 16:00 до 17:00 в указанных регионах, как отмечается, будет применяться одна очередь отключений.

Причиной называют активную работу СЭС и прием излишков электроэнергии из энергосистемы Польши.

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