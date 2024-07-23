Российские войска атаковали объект энергетики на севере. В течение всех суток применяются графики отключений электроэнергии. Об этом сообщили во вторник в Минэнерго, пишет УНН.

Детали

Как сообщается, ситуация в энергетике остается сложной, в системе есть значительный дефицит генерирующих мощностей из-за массированных вражеских атак.

«На сегодня запланировано, что графики почасовых отключений будут действовать с 0:00 до 24:00», - указали в министерстве.

Обстрелы

В Сумской области была осуществлена атака БПЛА на энергетический объект, что привело к обесточиванию нескольких подстанций и присоединенных к ним потребителей в Сумской и Черниговской областях. Потребители частично запитаны по резервной схеме.

На Черниговщине в результате обстрела воздушной линии одномоментно обесточивались потребители в 6 населенных пунктах.

В Донецкой области из-за боевых действий отключалась высоковольтная воздушная линия, что привело к обесточиванию подстанции и присоединенных к ней бытовых потребителей. Потребители запитаны.

Состояние сетей

В Одесской области из-за технологических нарушений отключалось оборудование на высоковольтной подстанции. В результате обесточились несколько подстанций и присоединенные к ним бытовые и промышленные потребители. Всех запитали.

Обесточивание

Из-за сложных погодных условий без энергоснабжения 14 населенных пунктов в Черниговской и Сумской областях.

Всего из-за боевых действий и технарушений остаются обесточенными 507 населенных пунктов.

Ситуация на ЗАЭС

Уровень воды в пруду-охладителе составляет 14,86 м. Этого достаточно для обеспечения потребностей станции, отметили в Минэнерго.

Импорт и экспорт

В течение суток планируется импорт из Румынии, Словакии, Польши, Венгрии максимальной мощностью 1 251 МВт. Экспорта не происходит и не предвидится.