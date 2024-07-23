Киев • УНН
Российские войска атаковали энергетический объект на севере Украины. Из-за дефицита мощностей применяются графики отключений электроэнергии, 507 населенных пунктов остаются без света.
Российские войска атаковали объект энергетики на севере. В течение всех суток применяются графики отключений электроэнергии. Об этом сообщили во вторник в Минэнерго, пишет УНН.
Детали
Как сообщается, ситуация в энергетике остается сложной, в системе есть значительный дефицит генерирующих мощностей из-за массированных вражеских атак.
«На сегодня запланировано, что графики почасовых отключений будут действовать с 0:00 до 24:00», - указали в министерстве.
Обстрелы
В Сумской области была осуществлена атака БПЛА на энергетический объект, что привело к обесточиванию нескольких подстанций и присоединенных к ним потребителей в Сумской и Черниговской областях. Потребители частично запитаны по резервной схеме.
На Черниговщине в результате обстрела воздушной линии одномоментно обесточивались потребители в 6 населенных пунктах.
В Донецкой области из-за боевых действий отключалась высоковольтная воздушная линия, что привело к обесточиванию подстанции и присоединенных к ней бытовых потребителей. Потребители запитаны.
Состояние сетей
В Одесской области из-за технологических нарушений отключалось оборудование на высоковольтной подстанции. В результате обесточились несколько подстанций и присоединенные к ним бытовые и промышленные потребители. Всех запитали.
Обесточивание
Из-за сложных погодных условий без энергоснабжения 14 населенных пунктов в Черниговской и Сумской областях.
Всего из-за боевых действий и технарушений остаются обесточенными 507 населенных пунктов.
Ситуация на ЗАЭС
Уровень воды в пруду-охладителе составляет 14,86 м. Этого достаточно для обеспечения потребностей станции, отметили в Минэнерго.
Импорт и экспорт
В течение суток планируется импорт из Румынии, Словакии, Польши, Венгрии максимальной мощностью 1 251 МВт. Экспорта не происходит и не предвидится.