Устанавливали видеоловушки и предоставляли доступ к онлайн-трансляциям: осуждены два наводчика вражеских ракет в Сумской и Полтавской областях
Киев • УНН
Двое безработных из Полтавской области, в возрасте 21 и 23 лет, устанавливали видеоловушки и предоставляли доступ к онлайн-трансляциям спецслужбам рф. Они корректировали воздушные атаки врага по электро- и теплогенерирующим предприятиям, за что получили 15 и 13 лет тюрьмы с конфискацией имущества.
Об этом сообщает УНН, ссылаясь на Службу безопасности Украины.
Детали
Установлено, что двое безработных из Полтавской области в возрасте 21 и 23 года попали в поле зрения россиян, когда искали "легкие заработки" в Telegram-каналах. По заказу врага злоумышленники устанавливали замаскированные видеоловушки вблизи объектов критической инфраструктуры, чтобы корректировать атаки рф. Они камуфлировали мобильные телефоны, подключали их к павербанкам и предоставляли доступ к онлайн-трансляции спецслужбам рф.
Среди основных "целей" врага были местные электроподстанции. Поэтому оккупанты надеялись зафиксировать последствия комбинированных атак по стратегически важным объектам, которые подают свет и тепло в прифронтовые области
Контрразведчики СБУ задержали агентов в октябре 2024 года вблизи объекта, где они пытались установить скрытую камеру. На основании собранных следователями СБУ доказательств суд признал злоумышленников виновными по ч. 2 ст. 111 УКУ (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).
Агенты рф получили по 15 и 13 лет тюрьмы с конфискацией имущества. Поскольку один из злоумышленников согласился на сотрудничество со следствием, он получил меньший срок наказания, чем предусмотрено санкцией за инкриминируемые преступления.
Напомним
СБУ задержала корректировщика, который предоставлял россиянам координаты энергообъектов в Днепропетровской и Кировоградской областях. Он собирал информацию о расположении украинской ПВО и мобильных огневых групп.