Устанавливали видеоловушки и предоставляли доступ к онлайн-трансляциям: осуждены два наводчика вражеских ракет в Сумской и Полтавской областях

$42.040.02
48.650.04
ukenru
16:42 • 506 просмотра
Большинство регионов Украины в пятницу ожидают новые графики отключений: без света будет от 2 до 4 очередей
Эксклюзив
14:40 • 19080 просмотра
Оформление инвалидности в Украине: стала ли новая система лучше Photo
14:39 • 17021 просмотра
В ЕС заявили о "продуктивных" переговорах по финансированию для Украины, но еще будут "решать беспокойства"
11:45 • 18230 просмотра
Действовали "Фламинго", "Барс", "Лютый": в Генштабе подтвердили удары по ряду важных объектов оккупантов
Эксклюзив
11:14 • 45410 просмотра
Пир во время чумы: как руководство Государственного биотехнологического университета получает премии при задолженности по зарплатам
13 ноября, 09:10 • 32740 просмотра
Зеленский наложил санкции на Миндича и Цукермана
13 ноября, 07:35 • 34697 просмотра
россия стремится захватить Покровск, чтобы убедить Трампа в выводе ВСУ из Донбасса - Зеленский
Эксклюзив
13 ноября, 07:00 • 37005 просмотра
Цены на бензин: эксперт раскрыл, ждать ли в ближайшее время подорожания
13 ноября, 03:46 • 32954 просмотра
Трамп подписал закон, завершивший самый продолжительный шатдаун в истории США
13 ноября, 00:30 • 28193 просмотра
США будут поощрять Россию к дипломатии и взаимодействию с Украиной для прочного мира - Рубио
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Бриллиантовая брошь Наполеона, потерянная под Ватерлоо, продана за $4,4 млнPhoto13 ноября, 06:58 • 29524 просмотра
Цена на газ и электроэнергию в Европе: где дешевле, а где дороже13 ноября, 08:23 • 36223 просмотра
Женщина 18 лет скрывала тело дочери в квартире: в прокуратуре раскрыли деталиPhotoVideo13 ноября, 09:06 • 27872 просмотра
Оккупанты в Крыму снесли уникальный мозаичный комплекс на территории бывшего санатория "Мисхор"Photo13 ноября, 10:39 • 21407 просмотра
Еда для улучшения самочувствия: топ веганских и безглютеновых рецептовPhoto10:59 • 38450 просмотра
публикации
Оформление инвалидности в Украине: стала ли новая система лучше Photo
Эксклюзив
14:40 • 19074 просмотра
Пир во время чумы: как руководство Государственного биотехнологического университета получает премии при задолженности по зарплатам
Эксклюзив
11:14 • 45405 просмотра
Еда для улучшения самочувствия: топ веганских и безглютеновых рецептовPhoto10:59 • 38763 просмотра
Цена на газ и электроэнергию в Европе: где дешевле, а где дороже13 ноября, 08:23 • 36554 просмотра
Отбор на ЧМ-2026: сборная Украины завтра сыграет против ФранцииPhoto12 ноября, 14:08 • 98641 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Урсула фон дер Ляйен
Тимур Миндич
Михаил Федоров
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Сумская область
Полтавская область
Харьковская область
Реклама
УНН Lite
Наоми Кэмпбелл встретилась с Папой Римским в ВатиканеPhoto12 ноября, 20:00 • 51783 просмотра
Перед встречей с кинозвездами Папа Лев XIV раскрыл свои четыре любимых фильма12 ноября, 16:40 • 51991 просмотра
Отели под брендом Marriott выселили гостей после банкротства партнера Sonder12 ноября, 09:10 • 42042 просмотра
Сериал "Чужой: Земля" продлен на второй сезонVideo12 ноября, 07:09 • 80513 просмотра
Люди почти не отличают созданную ИИ музыку от настоящей - опрос12 ноября, 06:57 • 80175 просмотра
Актуальное
Социальная сеть
Техника
Отопление
Золото
Бильд

Устанавливали видеоловушки и предоставляли доступ к онлайн-трансляциям: осуждены два наводчика вражеских ракет в Сумской и Полтавской областях

Киев • УНН

 • 798 просмотра

Двое безработных из Полтавской области, в возрасте 21 и 23 лет, устанавливали видеоловушки и предоставляли доступ к онлайн-трансляциям спецслужбам рф. Они корректировали воздушные атаки врага по электро- и теплогенерирующим предприятиям, за что получили 15 и 13 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Устанавливали видеоловушки и предоставляли доступ к онлайн-трансляциям: осуждены два наводчика вражеских ракет в Сумской и Полтавской областях

Двое агентов РФ, корректировавших воздушные атаки врага по электро- и теплогенерирующим предприятиям на территории Полтавской и Сумской областей, получили по 15 и 13 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Об этом сообщает УНН, ссылаясь на Службу безопасности Украины.

Детали

Установлено, что двое безработных из Полтавской области в возрасте 21 и 23 года попали в поле зрения россиян, когда искали "легкие заработки" в Telegram-каналах. По заказу врага злоумышленники устанавливали замаскированные видеоловушки вблизи объектов критической инфраструктуры, чтобы корректировать атаки рф. Они камуфлировали мобильные телефоны, подключали их к павербанкам и предоставляли доступ к онлайн-трансляции спецслужбам рф.

Среди основных "целей" врага были местные электроподстанции. Поэтому оккупанты надеялись зафиксировать последствия комбинированных атак по стратегически важным объектам, которые подают свет и тепло в прифронтовые области

- говорится в сообщении.

Контрразведчики СБУ задержали агентов в октябре 2024 года вблизи объекта, где они пытались установить скрытую камеру. На основании собранных следователями СБУ доказательств суд признал злоумышленников виновными по ч. 2 ст. 111 УКУ (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Агенты рф получили по 15 и 13 лет тюрьмы с конфискацией имущества. Поскольку один из злоумышленников согласился на сотрудничество со следствием, он получил меньший срок наказания, чем предусмотрено санкцией за инкриминируемые преступления.

Напомним

СБУ задержала корректировщика, который предоставлял россиянам координаты энергообъектов в Днепропетровской и Кировоградской областях. Он собирал информацию о расположении украинской ПВО и мобильных огневых групп.

Лилия Подоляк

ОбществоКриминал и ЧП
Энергетика
Отопление
Социальная сеть
Военное положение
Война в Украине
Отключение света
Блэкаут
Электроэнергия
Сумская область
Кировоградская область
Полтавская область
Днепропетровская область
Служба безопасности Украины