Встановлювали відеопастки та надавали доступ до онлайн-трансляцій: засуджено двох навідників ворожих ракет на Сумщині та Полтавщині

Двоє безробітних з Полтавщини, віком 21 та 23 роки, встановлювали відеопастки та надавали доступ до онлайн-трансляцій спецслужбам рф. Вони коригували повітряні атаки ворога по електро- і теплогенеруючих підприємствах, за що отримали 15 та 13 років тюрми з конфіскацією майна.