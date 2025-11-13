Встановлювали відеопастки та надавали доступ до онлайн-трансляцій: засуджено двох навідників ворожих ракет на Сумщині та Полтавщині
Київ • УНН
Двоє безробітних з Полтавщини, віком 21 та 23 роки, встановлювали відеопастки та надавали доступ до онлайн-трансляцій спецслужбам рф. Вони коригували повітряні атаки ворога по електро- і теплогенеруючих підприємствах, за що отримали 15 та 13 років тюрми з конфіскацією майна.
Двоє агентів рф, які коригували повітряні атаки ворога по електро- і теплогенеруючих підприємствах на території Полтавської та Сумської областей, отримали по 15 і 13 років тюрми з конфіскацією майна.
Про це інформує УНН, посилаючись на Служби безпеки України.
Деталі
Встановлено, що двоє безробітних з Полтавщини віком 21 та 23 роки потрапили у поле зору росіян, коли шукали "легкі заробітки" у Telegam-каналах. На замовлення ворога зловмисники встановлювали замасковані відеопастки поблизу об’єктів критичної інфраструктури, аби коригувати атаки рф. Вони камуфлювали мобільні телефони, під’єднували їх до павербанків та надавали доступ до онлайн-трансляції спецслужбам рф.
Серед основних "цілей" ворога були місцеві електропідстанції. Тож окупанти сподівалися зафіксувати наслідки комбінованих атак по стратегічно важливих об’єктах, які подають світло і тепло до прифронтових областей
Контррозвідники СБУ затримали агентів у жовтні 2024 року поблизу об’єкта, де вони намагалися встановити приховану камеру. На підставі зібраних слідчими СБУ доказів суд визнав зловмисників винними за ч. 2 ст. 111 ККУ (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).
Агенти рф отримали по 15 і 13 років тюрми з конфіскацією майна. Оскільки один із зловмисників погодився на співпрацю зі слідством, він отримав менший термін покарання, аніж передбачено санкцією за інкриміновані злочини.
Нагадаємо
СБУ затримала коригувальника, який надавав росіянам координати енергооб'єктів у Дніпропетровській та Кіровоградській областях. Він збирав інформацію про розташування української ППО та мобільних вогневих груп.