Урсула фон дер Ляйен и президент Байден в телефонном разговоре обсудили ситуацию в Украине

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен провела телефонный разговор с президентом США Джо Байденом. Об этом Урсула фон дер Ляйен сообщила на платформе Х, передает УНН.

Детали

Хороший телефонный звонок с президентом США после того, как Европа договорилась о 50 миллиардах евро финансовой помощи Украине написала фон дер Ляйен.

Она совместно с президентом США Байденом согласились, что Украине необходимо и в дальнейшем получать широкую поддержку со стороны партнеров.

Мы вместе будем стоять на стороне Украины, сколько потребуется подчеркнула фон дер Ляйен.

Контекст

В четверг, 1 февраля, все 27 стран членов Евросоюза согласились на предоставление Украине 50 млрд евро. Это обеспечивает постоянное, долгосрочное, предсказуемое финансирование для Украины. Деньги предусматривают предоставление 17 млрд евро прямой помощи и 33 млрд в виде кредитов. Средства должны предоставлять в течение четырех лет для того, чтобы Украина могла платить зарплаты бюджетникам и восстанавливала уничтоженные россиянами объекты.

Предварительные условия, пересмотр и арестованные российские активы: появилось официальное решение ЕС о 50 млрд евро для Украины