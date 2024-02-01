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Урсула фон дер Ляєн та президент Байден у телефонній розмові обговорили ситуацію в Україні

Урсула фон дер Ляєн та президент Байден у телефонній розмові обговорили ситуацію в Україні

Київ • УНН

 • 24320 перегляди

Урсула фон дер Ляєн та президент Байден домовилися продовжувати надавати широку підтримку Україні, обговоривши під час телефонної розмови ситуацію та пакет європейської фінансової допомоги у розмірі 50 мільярдів євро.

Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн провела телефонну розмову з президентом США Джо Байденом. Про це Урсула фон дер Ляєн повідомила на платформі Х, передає УНН.

Деталі

Хороший телефонний дзвінок з президентом США після того, як Європа домовилася про 50 мільярдів євро фінансової допомоги Україні

написала фон дер Ляєн.

Вона спільно з президентом США Байденом погодилися, що Україні необхідно й надалі отримувати широку підтримку з боку партнерів.

Ми разом будемо стояти на боці України, скільки буде потрібно

наголосила фон дер Ляєн.

Контекст

У четвер, 1 лютого, усі 27 країн членів Євросоюзу погодилися на надання Україні 50 млрд євро. Це забезпечує постійне, довгострокове, передбачуване фінансування для України. Гроші передбачають надання 17 млрд євро прямої допомоги і 33 млрд у вигляді кредитів. Кошти мають надавати протягом чотирьох років для того, аби Україна могла платити зарплати бюджетникам та відновлювала понищені росіянами об'єкти.

Передумови, перегляд і арештовані російські активи: з'явилося офіційне рішення ЄС про 50 млрд євро для України01.02.24, 16:40 • 29089 переглядiв

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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