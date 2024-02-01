Урсула фон дер Ляєн та президент Байден у телефонній розмові обговорили ситуацію в Україні
Київ • УНН
Урсула фон дер Ляєн та президент Байден домовилися продовжувати надавати широку підтримку Україні, обговоривши під час телефонної розмови ситуацію та пакет європейської фінансової допомоги у розмірі 50 мільярдів євро.
Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн провела телефонну розмову з президентом США Джо Байденом. Про це Урсула фон дер Ляєн повідомила на платформі Х, передає УНН.
Деталі
Хороший телефонний дзвінок з президентом США після того, як Європа домовилася про 50 мільярдів євро фінансової допомоги Україні
Вона спільно з президентом США Байденом погодилися, що Україні необхідно й надалі отримувати широку підтримку з боку партнерів.
Ми разом будемо стояти на боці України, скільки буде потрібно
Контекст
У четвер, 1 лютого, усі 27 країн членів Євросоюзу погодилися на надання Україні 50 млрд євро. Це забезпечує постійне, довгострокове, передбачуване фінансування для України. Гроші передбачають надання 17 млрд євро прямої допомоги і 33 млрд у вигляді кредитів. Кошти мають надавати протягом чотирьох років для того, аби Україна могла платити зарплати бюджетникам та відновлювала понищені росіянами об'єкти.
Передумови, перегляд і арештовані російські активи: з'явилося офіційне рішення ЄС про 50 млрд євро для України01.02.24, 16:40 • 29089 переглядiв