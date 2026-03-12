Уничтожение российского ВПК - ключ к миру в Украине - ЦПД

Силы обороны Украины постепенно уничтожают российский ВПК и его циклы. Об этом сообщил в Telegram начальник Центра противодействия дезинформации СНБО Украины Андрей Коваленко, передает УНН.

Детали

Как отметил Коваленко, за последнее время удары были нанесены не только по брянскому "Кремний ЭЛ", который производил микроэлектронику и компоненты для российского высокоточного оружия.

Выносятся химические предприятия, задействованные в производстве взрывчатых веществ для вооружений, в частности - ракет. Только за последний месяц: две атаки на Метафракс Кемикалс, атака на Дорогобуж, УралХим, Акрон, КуйбышевАзот - говорится в сообщении.

Также начальник ЦПД добавил, что в феврале 2026 года был атакован воткинский завод, задействованный в производстве Искандеров, Орешника, Тополя и Ярса.

российские ракеты - это основа, на которой держится желание путина продолжать войну. И именно уничтожение российского ВПК - это ключ к миру - отметил Коваленко.

Напомним

СБУ совместно с Силами обороны поразила военные корабли, системы ПВО и шесть нефтеналивных стендеров в порту новороссийск.

Также БПЛА Центра спецопераций "Альфа" СБУ поразили инфраструктуру нефтеперекачивающей станции "тихорецк" в одноименном населенном пункте краснодарского края рф.