Уничтожение российского ВПК - ключ к миру в Украине - ЦПД

$43.980.1150.930.10
ukenru
Эксклюзив
11:13 • 10 просмотра
Юрист призвал пересмотреть правила доступа компаний к спецрежиму Defence City
Эксклюзив
09:02 • 7702 просмотра
СБУ поразила один из крупнейших нефтяных узлов на юге рф - НПС "тихорецк"Video
Эксклюзив
07:14 • 20239 просмотра
Украинцы отменяют запланированные поездки - куда еще можно поехать в отпуск
Эксклюзив
11 марта, 19:47 • 31763 просмотра
Угрозы нефтью по $200 за баррель - к каким ценам на топливо готовиться украинцам
11 марта, 15:03 • 49084 просмотра
Инфляция ускорилась до 7,6% - как подорожали продукты и топливоPhoto
11 марта, 14:45 • 49740 просмотра
Нафтогаз: рф второй день атакует нефтяную инфраструктуру на юге, причина очевидна - блокирование поставок нероссийской нефти в Европу
Эксклюзив
11 марта, 13:06 • 40412 просмотра
Истории бывших пациентов клиники Odrex, которые больше всего поразили активистов StopOdrex
Эксклюзив
11 марта, 12:47 • 43932 просмотра
НАПК проверит образ жизни заместителя главы таможни Суворова в случае соответствующего обращения
11 марта, 09:10 • 37168 просмотра
Убийство Андрея Парубия - дело передано в суд, задержанному грозит пожизненное заключениеPhotoVideo
11 марта, 08:06 • 39809 просмотра
НБУ обеспечил банки миллионами валюты после захвата инкассаторов в Венгрии - говорит, запас наличными "достаточный"
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+15°
3м/с
34%
757мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
российское правительство планирует сократить бюджетные расходы на 10% из-за падения доходов от экспорта энергоносителей12 марта, 03:45 • 8442 просмотра
В Техасе казнили мужчину за жестокое убийство девушки и ребенка в 2013 году12 марта, 04:05 • 10199 просмотра
КСИР совместно с "Хезболлой" начал сороковую волну массированных атак на Израиль и американские базы12 марта, 04:29 • 11019 просмотра
Шесть судов атакованы в Персидском и Ормузском проливах, погиб моряк05:41 • 27732 просмотра
Харьков и область подверглись ночной атаке рф дронами, враг повторно ударил по спасателямPhoto07:59 • 13548 просмотра
публикации
Овощи на подоконнике - что можно вырастить и когда стоит сажать09:55 • 7826 просмотра
Куда поехать на выходные: топ-10 интересных локаций Житомирщины для короткого путешествияPhoto11 марта, 16:24 • 38676 просмотра
Конфликт на Ближнем Востоке может создать профицит зерна в Украине - эксперт11 марта, 13:32 • 43337 просмотра
В Европе стремительно растут цены на топливо, в Украине подорожание пока сдержаннее11 марта, 13:14 • 46970 просмотра
НАБУ и САП хотят больше полномочий и меньше контроля, несмотря на очевидные риски и увеличение расходов11 марта, 09:01 • 78255 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Эмманюэль Макрон
Оксен Лисовой
Виктор Орбан
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Иран
Белый дом
Ирак
Реклама
УНН Lite
Легендарная мама Майкла Джексона впервые за долгое время показалась публике11 марта, 23:05 • 33419 просмотра
День рождения Чака Норриса: топ фильмов звезды культовых боевиковVideo11 марта, 17:32 • 22737 просмотра
Виталий Козловский временно остановил концерты из-за болезни: что случилось с артистом11 марта, 15:51 • 22268 просмотра
Микки Рурка выселили из арендованного дома в Лос-Анджелесе после решения суда11 марта, 14:04 • 24291 просмотра
"После этого интервью я перестал ее уважать": Иво Бобул резко ответил на скандальные заявления Сандулесы11 марта, 11:55 • 36365 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Шахед-136
9К720 Искандер
BFM TV

Уничтожение российского ВПК - ключ к миру в Украине - ЦПД

Киев • УНН

 • 1574 просмотра

Начальник ЦПД СНБО Андрей Коваленко отметил, что удары по производству российских ракет являются ключом к прекращению войны в Украине.

Уничтожение российского ВПК - ключ к миру в Украине - ЦПД

Силы обороны Украины постепенно уничтожают российский ВПК и его циклы. Об этом сообщил в Telegram начальник Центра противодействия дезинформации СНБО Украины Андрей Коваленко, передает УНН.

Детали

Как отметил Коваленко, за последнее время удары были нанесены не только по брянскому "Кремний ЭЛ", который производил микроэлектронику и компоненты для российского высокоточного оружия.

Выносятся химические предприятия, задействованные в производстве взрывчатых веществ для вооружений, в частности - ракет. Только за последний месяц: две атаки на Метафракс Кемикалс, атака на Дорогобуж, УралХим, Акрон, КуйбышевАзот

- говорится в сообщении.

Также начальник ЦПД добавил, что в феврале 2026 года был атакован воткинский завод, задействованный в производстве Искандеров, Орешника, Тополя и Ярса.

российские ракеты - это основа, на которой держится желание путина продолжать войну. И именно уничтожение российского ВПК - это ключ к миру

- отметил Коваленко.

Напомним

СБУ совместно с Силами обороны поразила военные корабли, системы ПВО и шесть нефтеналивных стендеров в порту новороссийск.

Также БПЛА Центра спецопераций "Альфа" СБУ поразили инфраструктуру нефтеперекачивающей станции "тихорецк" в одноименном населенном пункте краснодарского края рф.

Евгений Устименко

Война в УкраинеПолитикаНовости МираТехнологии
российская пропаганда
Ядерное оружие
Техника
Энергетика
Социальная сеть
Военное положение
Война в Украине
Совет национальной безопасности и обороны Украины
Служба безопасности Украины
9К720 Искандер