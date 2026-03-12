Знищення російського ВПК - це ключ до миру в Україні - ЦПД

$43.980.1150.930.10
ukenru
Ексклюзив
09:02 • 7206 перегляди
СБУ уразила один із найбільших нафтових вузлів на півдні рф - НПС "тихорецьк"Video
Ексклюзив
07:14 • 19591 перегляди
Українці скасовують заплановані подорожі - куди ще можна поїхати у відпустку
Ексклюзив
11 березня, 19:47 • 31288 перегляди
Погрози нафтою по $200 за барель - до яких цін на пальне готуватись українцям
11 березня, 15:03 • 48622 перегляди
Інфляція прискорилася до 7,6% - як подорожчали продукти та пальнеPhoto
11 березня, 14:45 • 49322 перегляди
Нафтогаз: рф другий день атакує нафтову інфраструктуру на півдні, причина очевидна - блокування поставок неросійської нафти до Європи
Ексклюзив
11 березня, 13:06 • 40221 перегляди
Історії колишніх пацієнтів клініки Odrex, які найбільше вразили активістів StopOdrex
Ексклюзив
11 березня, 12:47 • 43735 перегляди
НАЗК перевірить спосіб життя заступника голови митниці Суворова, у разі відповідного звернення
11 березня, 09:10 • 37137 перегляди
Вбивство Андрія Парубія - справу передано до суду, затриманому загрожує довічне ув'язненняPhotoVideo
11 березня, 08:06 • 39794 перегляди
НБУ забезпечив банки мільйонами валюти після захоплення інкасаторів в Угорщині - каже, запас готівкою "достатній"
11 березня, 07:44 • 35329 перегляди
У ЄС є план підтримки України, навіть якщо Угорщина продовжить блокувати 90 млрд євро кредиту - Politico
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+15°
3м/с
34%
757мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
російський уряд планує скоротити бюджетні видатки на 10% через падіння доходів від експорту енергоносіїв12 березня, 03:45 • 7618 перегляди
У Техасі стратили чоловіка за жорстоке вбивство дівчини та дитини у 2013 році12 березня, 04:05 • 9512 перегляди
КВІР спільно з "Хезболлою" розпочав сорокову хвилю масованих атак на Ізраїль та американські бази12 березня, 04:29 • 10579 перегляди
Шість суден атаковано в Перській та Ормузькій протоці, загинув моряк05:41 • 27289 перегляди
Харків і область зазнали нічної атаки рф дронами, ворог повторно вдарив по рятувальникахPhoto07:59 • 13105 перегляди
Публікації
Овочі на підвіконні - що можна виростити і коли варто садити09:55 • 6870 перегляди
Куди поїхати на вихідні: топ-10 цікавих локацій Житомирщини для короткої подорожіPhoto11 березня, 16:24 • 38277 перегляди
Конфлікт на Близькому Сході може створити профіцит зерна в Україні - експерт11 березня, 13:32 • 42961 перегляди
У Європі стрімко ростуть ціни на пальне, в Україні подорожчання поки стриманіше11 березня, 13:14 • 46599 перегляди
НАБУ і САП хочуть більше повноважень та менше контролю, незважаючи на очевидні ризики та збільшення витрат11 березня, 09:01 • 77897 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Емманюель Макрон
Оксен Лісовий
Стів Віткофф
Актуальні місця
Сполучені Штати Америки
Україна
Іран
Білий дім
Ізраїль
Реклама
УНН Lite
Легендарна мама Майкла Джексона вперше за довгий час показалася публіці11 березня, 23:05 • 33216 перегляди
День народження Чака Норріса: топ фільмів зірки культових бойовиківVideo11 березня, 17:32 • 22551 перегляди
Віталій Козловський тимчасово зупинив концерти через хворобу: що сталося з артистом11 березня, 15:51 • 22085 перегляди
Міккі Рурка виселили з орендованого будинку в Лос-Анджелесі після рішення суду11 березня, 14:04 • 24108 перегляди
"Після цього інтерв’ю я перестав її поважати": Іво Бобул різко відповів на скандальні заяви Сандулеси11 березня, 11:55 • 36194 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Шахед-136
BFM TV
MIM-104 Patriot

Знищення російського ВПК - це ключ до миру в Україні - ЦПД

Київ • УНН

 • 1340 перегляди

Начальник ЦПД РНБО Андрій Коваленко зазначив, що удари по виробництву російських ракет є ключем до припинення війни в Україні.

Знищення російського ВПК - це ключ до миру в Україні - ЦПД

Сили оборони України поступово знищують російський ВПК і його цикли. Про це повідомив в Telegram начальник Центру протидії дезінформації РНБО України Андрій Коваленко, передає УНН.

Деталі

Як зазначив Коваленко, за останній час удари були нанесені не тільки по Брянському "Кремній ЕЛ", який виробляв мікроелектроніку та компоненти для російської високоточної зброї.

Виносяться хімічні підприємства, задіяні у виробництві вибухових речовин для озброєнь, зокрема - ракет. Лише за останній місяць: дві атаки на Метафракс Кемикалс, атака на Дорогобуж, УралХим, Акрон, КуйбишевАзот

- йдеться в повідомленні.

Також начальник ЦПД додав, що в лютому 2026 року був атакований Воткінський завод, задіяний у виробництві Іскандерів, Орєшніка, Тополя і Ярса.

російські ракети - це основа, на якій тримається бажання путіна продовжувати війну. І саме знищення російського ВПК - це ключ до миру

- зазначив Коваленко.

Нагадаємо

СБУ спільно з Силами оборони вразила військові кораблі, системи ППО та шість нафтоналивних стендерів у порту Новоросійськ.

Також БПЛА Центру спецоперацій "Альфа" СБУ уразили інфраструктуру нафтоперекачувальної станції "тихорецьк" в однойменному населеному пункті краснодарського краю рф.

Євген Устименко

Війна в УкраїніПолітикаСвітТехнології
російська пропаганда
Ядерна зброя
Техніка
Енергетика
Соціальна мережа
Воєнний стан
Війна в Україні
Рада національної безпеки і оборони України
Служба безпеки України
Іскандер (ОТРК)