Знищення російського ВПК - це ключ до миру в Україні - ЦПД

Сили оборони України поступово знищують російський ВПК і його цикли. Про це повідомив в Telegram начальник Центру протидії дезінформації РНБО України Андрій Коваленко, передає УНН.

Деталі

Як зазначив Коваленко, за останній час удари були нанесені не тільки по Брянському "Кремній ЕЛ", який виробляв мікроелектроніку та компоненти для російської високоточної зброї.

Виносяться хімічні підприємства, задіяні у виробництві вибухових речовин для озброєнь, зокрема - ракет. Лише за останній місяць: дві атаки на Метафракс Кемикалс, атака на Дорогобуж, УралХим, Акрон, КуйбишевАзот - йдеться в повідомленні.

Також начальник ЦПД додав, що в лютому 2026 року був атакований Воткінський завод, задіяний у виробництві Іскандерів, Орєшніка, Тополя і Ярса.

російські ракети - це основа, на якій тримається бажання путіна продовжувати війну. І саме знищення російського ВПК - це ключ до миру - зазначив Коваленко.

Нагадаємо

СБУ спільно з Силами оборони вразила військові кораблі, системи ППО та шість нафтоналивних стендерів у порту Новоросійськ.

Також БПЛА Центру спецоперацій "Альфа" СБУ уразили інфраструктуру нафтоперекачувальної станції "тихорецьк" в однойменному населеному пункті краснодарського краю рф.