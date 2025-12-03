Умеров в Брюсселе провел многочасовую встречу с советниками НАТО и ЕС: ключевое – гарантии безопасности и мир
Киев • УНН
Секретарь СНБО Рустем Умеров в Брюсселе обсудил гарантии безопасности для Украины и Европы с советниками по нацбезопасности ключевых европейских стран, а также представителями ЕС и НАТО. Стороны договорились о дальнейших консультациях для достижения устойчивого мира.
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров провел в Брюсселе продуктивную многочасовую встречу с советниками по национальной безопасности ключевых европейских стран, а также представителями ЕС и НАТО. Главной темой переговоров стало формирование реальной и действенной рамки гарантий безопасности для Украины и всей Европы. Об этом Умеров сообщил в своем Телеграм-канале, пишет УНН.
Детали
Умеров подробно проинформировал коллег о ходе переговоров в Женеве и Флориде, а также о дальнейшей дипломатической динамике.
Важно, чтобы Европа оставалась активным участником этого процесса – и в вопросах приближения мира, и в формировании будущей архитектуры безопасности
Во встрече приняли участие советники по национальной безопасности Германии, Франции, Италии, Польши, Финляндии и Великобритании. Стороны договорились продолжать тесные консультации и синхронизировать позиции для достижения справедливого и устойчивого мира в интересах Украины.
