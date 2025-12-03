$42.330.01
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Умєров у Брюсселі провів багатогодинну зустріч із радниками НАТО та ЄС: ключове – гарантії безпеки та мир

Київ • УНН

Секретар РНБО Рустем Умєров у Брюсселі обговорив гарантії безпеки для України та Європи з радниками з нацбезпеки ключових європейських країн, а також представниками ЄС і НАТО. Сторони домовилися про подальші консультації для досягнення сталого миру.

Умєров у Брюсселі провів багатогодинну зустріч із радниками НАТО та ЄС: ключове – гарантії безпеки та мир

Секретар Ради національної безпеки та оборони України Рустем Умєров провів у Брюсселі продуктивну багатогодинну зустріч із радниками з національної безпеки ключових європейських країн, а також представниками ЄС і НАТО. Головною темою перемовин стало формування реальної та дієвої рамки гарантій безпеки для України та всієї Європи. Про це Умєров повідомив у своєму Телеграм-каналі, пише УНН.

Деталі

Умєров детально поінформував колег про перебіг переговорів у Женеві та Флориді, а також про подальшу дипломатичну динаміку.

Зеленський анонсував зустрічі Умєрова та Гнатова з радниками європейських лідерів у Брюсселі, потім - підготовка зустрічі із представниками Трампа

Важливо, щоб Європа залишалась активним учасником цього процесу – і в питаннях наближення миру, і у формуванні майбутньої архітектури безпеки 

– наголосив Секретар РНБО.

У зустрічі взяли участь радники з національної безпеки Німеччини, Франції, Італії, Польщі, Фінляндії та Великої Британії. Сторони домовилися продовжувати тісні консультації та синхронізувати позиції для досягнення справедливого та стійкого миру в інтересах України.

"Речі, які не можуть звучати телефоном": Зеленський отримав детальну доповідь делегації після Маямі та доручив продовжити роботу з командою Трампа

Степан Гафтко

