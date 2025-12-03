Умєров у Брюсселі провів багатогодинну зустріч із радниками НАТО та ЄС: ключове – гарантії безпеки та мир
Київ • УНН
Секретар РНБО Рустем Умєров у Брюсселі обговорив гарантії безпеки для України та Європи з радниками з нацбезпеки ключових європейських країн, а також представниками ЄС і НАТО. Сторони домовилися про подальші консультації для досягнення сталого миру.
Секретар Ради національної безпеки та оборони України Рустем Умєров провів у Брюсселі продуктивну багатогодинну зустріч із радниками з національної безпеки ключових європейських країн, а також представниками ЄС і НАТО. Головною темою перемовин стало формування реальної та дієвої рамки гарантій безпеки для України та всієї Європи. Про це Умєров повідомив у своєму Телеграм-каналі, пише УНН.
Деталі
Умєров детально поінформував колег про перебіг переговорів у Женеві та Флориді, а також про подальшу дипломатичну динаміку.
Важливо, щоб Європа залишалась активним учасником цього процесу – і в питаннях наближення миру, і у формуванні майбутньої архітектури безпеки
У зустрічі взяли участь радники з національної безпеки Німеччини, Франції, Італії, Польщі, Фінляндії та Великої Британії. Сторони домовилися продовжувати тісні консультації та синхронізувати позиції для досягнення справедливого та стійкого миру в інтересах України.
