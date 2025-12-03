Умєров у Брюсселі провів багатогодинну зустріч із радниками НАТО та ЄС: ключове – гарантії безпеки та мир

Секретар Ради національної безпеки та оборони України Рустем Умєров провів у Брюсселі продуктивну багатогодинну зустріч із радниками з національної безпеки ключових європейських країн, а також представниками ЄС і НАТО. Головною темою перемовин стало формування реальної та дієвої рамки гарантій безпеки для України та всієї Європи. Про це Умєров повідомив у своєму Телеграм-каналі, пише УНН.

Деталі

Умєров детально поінформував колег про перебіг переговорів у Женеві та Флориді, а також про подальшу дипломатичну динаміку.

Зеленський анонсував зустрічі Умєрова та Гнатова з радниками європейських лідерів у Брюсселі, потім - підготовка зустрічі із представниками Трампа

Важливо, щоб Європа залишалась активним учасником цього процесу – і в питаннях наближення миру, і у формуванні майбутньої архітектури безпеки – наголосив Секретар РНБО.

У зустрічі взяли участь радники з національної безпеки Німеччини, Франції, Італії, Польщі, Фінляндії та Великої Британії. Сторони домовилися продовжувати тісні консультації та синхронізувати позиції для досягнення справедливого та стійкого миру в інтересах України.

"Речі, які не можуть звучати телефоном": Зеленський отримав детальну доповідь делегації після Маямі та доручив продовжити роботу з командою Трампа