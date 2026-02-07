Умеров обсудил оборонное сотрудничество с министром ВС Франции Вотрен: о чем договорились
Киев • УНН
Секретарь СНБО Рустем Умеров провел встречу с министром Вооруженных сил Франции Катрин Вотрен. Стороны обсудили ситуацию с безопасностью и дальнейшее сотрудничество в сфере обороны.
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Рустем Умеров провел "продуктивную" встречу с министром Вооруженных сил Франции Катрин Вотрен. Об этом он сообщил в Telegram, информирует УНН.
Детали
По словам Умерова, стороны обсудили актуальную ситуацию в сфере безопасности, первоочередные оборонные потребности, а также дальнейшие направления двустороннего сотрудничества в сфере обороны и военно-технической поддержки.
Франция является одним из ключевых партнеров Украины в сфере безопасности и обороны. Мы высоко ценим последовательную поддержку Франции и рассчитываем на дальнейшее углубление нашего сотрудничества
Он добавил, что Вотрен "подтвердила неизменную поддержку и заверила в готовности Франции и в дальнейшем развивать сотрудничество в оборонной сфере".
Напомним
Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с министром ВС Франции Катрин Вотрен усиление ПВО и поставки современных истребителей. Встреча была сосредоточена на укреплении энергосистемы и расширении возможностей Воздушных сил ВСУ.
