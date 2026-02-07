Умеров обсудил оборонное сотрудничество с министром ВС Франции Вотрен: о чем договорились

$43.140.00
50.900.00
ukenru
20:45 • 1602 просмотра
Победитель Нацотбора 2026: Украину на Евровидении представит LelekaPhotoVideo
20:13 • 3502 просмотра
Критическая ситуация в Киевской области: острый дефицит энергии и гибель спасателя - в ОВА рассказали деталиPhoto
7 февраля, 13:35 • 13477 просмотра
Зеленский провел селектор после массированного удара рф: в Украине значительные отключения света
7 февраля, 10:29 • 18653 просмотра
СБУ поразила российский завод, производящий компоненты топлива для вражеских ракет Х-55 и Х-101PhotoVideo
Эксклюзив
7 февраля, 10:00 • 18320 просмотра
Минус 2 трлн долларов с октября: что сломало биткоин и началась ли новая крипто-кризис
Эксклюзив
7 февраля, 06:00 • 22737 просмотра
"Радостный момент": отец и тренер скелетониста и знаменосца Владислава Гераскевича о впечатлениях от церемонии открытия Олимпиады-2026, поддержке Украины и амбициях команды
Эксклюзив
6 февраля, 16:55 • 34601 просмотра
Санкции сильно бьют по рф, но кремль не останавливается: Уполномоченный Президента Украины по вопросам санкций рассказал, как работает давление Запада
Эксклюзив
6 февраля, 16:00 • 46858 просмотра
Компьютерные очки: реальная защита или удачный маркетинг
6 февраля, 14:58 • 41704 просмотра
В НБУ не исключают, что после отопительного сезона вырастут тарифы на свет и другие коммунальные услуги
6 февраля, 14:54 • 31683 просмотра
Запрет на морские поставки нефти, новые баны на импорт металлов, теневой флот и банки: в ЕС представили 20-й пакет санкций против рф
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−4°
2м/с
92%
741мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Разведка раскрыла попытку россии заключить сделку с США на 12 трлн долларов: Зеленский рассказал о "пакете дмитриева"7 февраля, 11:57 • 10137 просмотра
Атака рф по Запорожью и области: ранены 10 человек, уничтожен приют для собак, погибли животныеPhoto7 февраля, 12:10 • 5310 просмотра
Делают это, потому что понимают, что Украина не признает: Зеленский о требованиях рф признать Крым российским7 февраля, 12:21 • 5778 просмотра
Украина получила 300 генераторов на 417 тысяч евро от SECI: какие социальные объекты и города в приоритетеPhotoVideo7 февраля, 13:59 • 4818 просмотра
Энергосистема на грани: в Киеве и области разворачивают дополнительные пункты поддержки из-за критического дефицита света – Минэнерго17:17 • 4832 просмотра
публикации
День святого Валентина без банальностей: оригинальные идеи для подарковPhoto7 февраля, 07:00 • 26008 просмотра
Браков с 14 лет не будет - соответствующую поправку не будут вносить в гражданский кодекс: почему передумали и что о ней говорят специалистыPhoto
Эксклюзив
6 февраля, 14:41 • 47179 просмотра
Игорное прошлое и российский след: кто на самом деле стоит за клиникой OdrexPhoto6 февраля, 11:15 • 42309 просмотра
Не только закрытые дела против предприятий, но и проверка действий правоохранителей: как продвигается борьба ОГП с давлением на бизнес
Эксклюзив
6 февраля, 11:00 • 44287 просмотра
Укрзализныця вводит динамические цены на люкс-билеты и новые правила возврата средств5 февраля, 20:38 • 57082 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Музыкант
Биньямин Нетаньяху
Денис Шмыгаль
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Европа
Днепропетровская область
Оман
Реклама
УНН Lite
МАЙОРОВА рассказала о быстрорастущем новообразовании в груди: певица уверяет — доброкачественное и без угрозы жизниPhoto6 февраля, 17:59 • 15039 просмотра
Кайли Дженнер поразила всех: бюстгальтер из гранатовых зерен в новой фотосессииVideo5 февраля, 18:35 • 29184 просмотра
Louis Vuitton представил настольные часы-грузовик за 650 тысяч евро5 февраля, 15:30 • 31478 просмотра
"Когда слова излишни": Елена Мозговая показала мужа-военного и нежный момент с дочерьюVideo5 февраля, 13:14 • 40397 просмотра
Звезда "Голоса страны" впервые показала дочь и назвала ее имяPhoto5 февраля, 11:46 • 43515 просмотра
Актуальное
Отопление
Техника
Дипломатка
Шахед-136
Х-101

Умеров обсудил оборонное сотрудничество с министром ВС Франции Вотрен: о чем договорились

Киев • УНН

 • 16 просмотра

Секретарь СНБО Рустем Умеров провел встречу с министром Вооруженных сил Франции Катрин Вотрен. Стороны обсудили ситуацию с безопасностью и дальнейшее сотрудничество в сфере обороны.

Умеров обсудил оборонное сотрудничество с министром ВС Франции Вотрен: о чем договорились

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Рустем Умеров провел "продуктивную" встречу с министром Вооруженных сил Франции Катрин Вотрен. Об этом он сообщил в Telegram, информирует УНН.

Детали

По словам Умерова, стороны обсудили актуальную ситуацию в сфере безопасности, первоочередные оборонные потребности, а также дальнейшие направления двустороннего сотрудничества в сфере обороны и военно-технической поддержки.

Франция является одним из ключевых партнеров Украины в сфере безопасности и обороны. Мы высоко ценим последовательную поддержку Франции и рассчитываем на дальнейшее углубление нашего сотрудничества

- отметил глава СНБО.

Он добавил, что Вотрен "подтвердила неизменную поддержку и заверила в готовности Франции и в дальнейшем развивать сотрудничество в оборонной сфере".

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с министром ВС Франции Катрин Вотрен усиление ПВО и поставки современных истребителей. Встреча была сосредоточена на укреплении энергосистемы и расширении возможностей Воздушных сил ВСУ.

Франция будет усиливать давление на россию и работает над новыми санкциями - Макрон29.01.26, 10:32 • 13639 просмотров

Вадим Хлюдзинский

ПолитикаНовости Мира
Война в Украине
Совет национальной безопасности и обороны Украины
Франция
Украина