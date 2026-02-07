Умєров обговорив оборонну співпрацю з міністеркою ЗС Франції Вотрен: про що домовилися
Київ • УНН
Секретар РНБО Рустем Умєров провів зустріч з міністеркою Збройних сил Франції Катрін Вотрен. Сторони обговорили безпекову ситуацію та подальшу співпрацю у сфері оборони.
Секретар Ради національної безпеки і оборони України (РНБО) Рустем Умєров провів "продуктивну" зустріч із міністеркою Збройних сил Франції Катрін Вотрен. Про це він повідомив у Telegram, інформує УНН.
Деталі
За словами Умєрова, сторони обговорили актуальну безпекову ситуацію, першочергові оборонні потреби, а також подальші напрями двостороннього співробітництва у сфері оборони та військово-технічної підтримки.
Франція є одним із ключових партнерів України у сфері безпеки та оборони. Ми високо цінуємо послідовну підтримку Франції та розраховуємо на подальше поглиблення нашої співпраці
Він додав, що Вотрен "підтвердила незмінну підтримку та запевнила у готовності Франції й надалі розвивати співпрацю в оборонній сфері".
Нагадаємо
Президент України Володимир Зеленський обговорив з міністеркою ЗС Франції Катрін Вотрен посилення ППО та постачання сучасних винищувачів. Зустріч була зосереджена на зміцненні енергосистеми та розширенні можливостей Повітряних сил ЗСУ.
