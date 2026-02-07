Умєров обговорив оборонну співпрацю з міністеркою ЗС Франції Вотрен: про що домовилися

$43.140.00
50.900.00
ukenru
20:45 • 1750 перегляди
Переможець Нацвідбору 2026: Україну на Євробаченні представить LelekaPhotoVideo
20:13 • 3704 перегляди
Критична ситуація на Київщині: гострий дефіцит енергії та загибель рятувальника - в ОВА розповіли деталіPhoto
7 лютого, 13:35 • 13554 перегляди
Зеленський провів селектор після масованого удару рф: в Україні значні відключення світла
7 лютого, 10:29 • 18738 перегляди
СБУ уразила російський завод, який виготовляє компоненти пального для ворожих ракет Х-55 і Х-101PhotoVideo
Ексклюзив
7 лютого, 10:00 • 18363 перегляди
Мінус 2 трлн доларів з жовтня: що зламало біткоїн і чи почалась нова криптокриза
Ексклюзив
7 лютого, 06:00 • 22769 перегляди
"Радісний момент": батько і тренер скелетоніста та прапороносця Владислава Гераскевича про враження від церемонії відкриття Олімпіади-2026, підтримку України та амбіції команди
Ексклюзив
6 лютого, 16:55 • 34627 перегляди
Санкції сильно б’ють по рф, але кремль не зупиняється: Уповноважений Президента України з питань санкцій розповів як працює тиск Заходу
Ексклюзив
6 лютого, 16:00 • 46880 перегляди
Комп’ютерні окуляри: реальний захист чи вдалий маркетинг
6 лютого, 14:58 • 41736 перегляди
У НБУ не виключають, що після опалювального сезону зростуть тарифи на світло та інші компослуги
6 лютого, 14:54 • 31696 перегляди
Заборона на морські поставки нафти, нові бани на імпорт металів, тіньовий флот і банки: у ЄС представили 20-й пакет санкцій проти рф
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−4°
2м/с
92%
741мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Розвідка розкрила спробу росії укласти угоду зі США на 12 трлн доларів: Зеленський розповів про "пакет дмітрієва"7 лютого, 11:57 • 10166 перегляди
Атака рф по Запоріжжю і області: поранено 10 людей, знищено притулок для собак, загинули твариниPhoto7 лютого, 12:10 • 5358 перегляди
Роблять це, бо розуміють, що Україна не визнає: Зеленський про вимоги рф визнати Крим російським7 лютого, 12:21 • 5824 перегляди
Україна отримала 300 генераторів на 417 тисяч євро від SECI: які соціальні об'єкти і міста у пріорітетіPhotoVideo7 лютого, 13:59 • 4868 перегляди
Енергосистема на межі: у Києві та області розгортають додаткові пункти підтримки через критичний дефіцит світла – Міненерго17:17 • 4894 перегляди
Публікації
День Святого Валентина без банальностей: оригінальні ідеї для подарунківPhoto7 лютого, 07:00 • 26053 перегляди
Шлюбів з 14 років не буде - відповідну поправку не вноситимуть до цивільного кодексу: чому передумали та що про неї кажуть фахівціPhoto
Ексклюзив
6 лютого, 14:41 • 47224 перегляди
Гральне минуле і російський слід: хто насправді стоїть за клінікою OdrexPhoto6 лютого, 11:15 • 42349 перегляди
Не лише закриті справи проти підприємств, а й перевірка дій правоохоронців: як просувається боротьба ОГП з тиском на бізнес
Ексклюзив
6 лютого, 11:00 • 44321 перегляди
Укрзалізниця запроваджує динамічні ціни на люкс-квитки та нові правила повернення коштів5 лютого, 20:38 • 57134 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Музикант
Беньямін Нетаньягу
Денис Шмигаль
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Європа
Дніпропетровська область
Оман
Реклама
УНН Lite
MAYOROVA розповіла про швидкозростаюче новоутворення в грудях: співачка запевняє — доброякісне та без загрози життюPhoto6 лютого, 17:59 • 15054 перегляди
Кайлі Дженнер вразила всіх: бюстгальтер із гранатових зернят у новій фотосесіїVideo5 лютого, 18:35 • 29200 перегляди
Louis Vuitton представив настільний годинник-вантажівку за 650 тисяч євро5 лютого, 15:30 • 31493 перегляди
"Коли слова зайві": Олена Мозгова показала чоловіка-військового та ніжний момент із донькоюVideo5 лютого, 13:14 • 40414 перегляди
Зірка "Голосу країни" вперше показала доньку та назвала її ім’яPhoto5 лютого, 11:46 • 43532 перегляди
Актуальне
Опалення
Техніка
Дипломатка
Шахед-136
Х-101

Умєров обговорив оборонну співпрацю з міністеркою ЗС Франції Вотрен: про що домовилися

Київ • УНН

 • 84 перегляди

Секретар РНБО Рустем Умєров провів зустріч з міністеркою Збройних сил Франції Катрін Вотрен. Сторони обговорили безпекову ситуацію та подальшу співпрацю у сфері оборони.

Умєров обговорив оборонну співпрацю з міністеркою ЗС Франції Вотрен: про що домовилися

Секретар Ради національної безпеки і оборони України (РНБО) Рустем Умєров провів "продуктивну" зустріч із міністеркою Збройних сил Франції Катрін Вотрен. Про це він повідомив у Telegram, інформує УНН.

Деталі

За словами Умєрова, сторони обговорили актуальну безпекову ситуацію, першочергові оборонні потреби, а також подальші напрями двостороннього співробітництва у сфері оборони та військово-технічної підтримки.

Франція є одним із ключових партнерів України у сфері безпеки та оборони. Ми високо цінуємо послідовну підтримку Франції та розраховуємо на подальше поглиблення нашої співпраці

- зазначив глава РНБО.

Він додав, що Вотрен "підтвердила незмінну підтримку та запевнила у готовності Франції й надалі розвивати співпрацю в оборонній сфері".

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський обговорив з міністеркою ЗС Франції Катрін Вотрен посилення ППО та постачання сучасних винищувачів. Зустріч була зосереджена на зміцненні енергосистеми та розширенні можливостей Повітряних сил ЗСУ.

Франція посилюватиме тиск на росію та працює над новими санкціями - Макрон29.01.26, 10:32 • 13639 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

ПолітикаНовини Світу
Війна в Україні
Рада національної безпеки і оборони України
Франція
Україна