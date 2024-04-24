Умеров обсудил насущные потребности ВСУ с делегацией Конгресса США

Министр обороны Украины Рустем Умеров встретился с двухпартийной делегацией Конгресса США, члены которой на днях прибыли с визитом в Киев. Об этом глава Минобороны рассказал на своей странице в Facebook, передает УНН.

Детали

Имел возможность поговорить об этом с членами Палаты представителей Томасом Кейном, Натаниэлем Морано, Уильямом Китингом и Меделин Дин. Во время встречи оценили динамику на фронте и насущные потребности для Вооруженных сил Украины - рассказал Умеров.

По его словам, пакет помощи, который поддержала Палата представителей, является жизненно важным для защиты украинцев от российских воздушных ударов и улучшения ситуации на поле боя.

Министр обороны Украины напомнил американским партнерам об огромном прогрессе, который мы достигли, освободив около 50% территории, оккупированной Россией.

Сенат США одобрил пакет помощи Украине, Израилю и Тайваню. Законопроект предусматривает помощь Украине на почти 61 миллиард долларов

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с делегацией Конгресса США, отметив насущную потребность Украины в системах противовоздушной обороны, дальнобойном оружии, артиллерийских снарядах и военной помощи для защиты от российской агрессии.