Укрэнерго снова применит 10 декабря графики почасовых отключений света по всей Украине
Киев • УНН
Укрэнерго объявило о применении графиков почасовых отключений света во всех регионах Украины 10 декабря. Это связано с дефицитом мощности в энергосистеме после российских атак.
В связи с последствиями российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты, Укрэнерго объявило о применении графиков почасовых отключений света во всех регионах Украины во вторник, 10 декабря, пишет УНН.
Детали
Согласно сообщению компании, завтра по всей стране будут применяться графики почасовых отключений для бытовых потребителей, а также графики ограничения мощности для промышленных предприятий. В "Укрэнерго" подчеркнули, что эти меры являются вынужденными из-за дефицита мощности в энергосистеме.
Потребителей также просят использовать электроэнергию максимально экономно, когда свет появляется по графику.
Напомним
На сайте УНН вы можете просмотреть графики отключения электроэнергии в каждой области Украины.