15:34 • 10581 просмотра
Стоимость рождественского стола 2025 года достигнет 1374 грн: самое дорогое блюдо - жареная рыба
15:14 • 13520 просмотра
Украинские и европейские компоненты для завершения войны проработаны, вскоре их направят партнерам в США - Зеленский
9 декабря, 10:59 • 15597 просмотра
На саммите ЕС ожидается участие Зеленского, Кошта называет среди приоритетов вопрос финансирования для Украины
Эксклюзив
9 декабря, 10:26 • 23318 просмотра
У следствия есть все основания для инициирования масштабной проверки Минздрава в скандальной клинике Odrex - юрист
9 декабря, 07:23 • 44104 просмотра
Общественное мнение и реалии: как коррупция влияет на экономику и доверие украинцев
Эксклюзив
9 декабря, 07:00 • 28039 просмотра
Bring Kids Back UA: в Украину уже возвращено 1892 ребенка
8 декабря, 19:50 • 30569 просмотра
Президент Зеленский прибыл в Брюссель для переговоров с руководством НАТО и ЕСVideo
8 декабря, 18:20 • 40630 просмотра
Шмыгаль или Федоров: Зеленский о кандидатах на главу ОП
8 декабря, 17:26 • 34323 просмотра
Президент Зеленский рассказал, о чем говорил с европейскими лидерами в ЛондонеVideo
8 декабря, 14:55 • 35636 просмотра
В бою на восточном направлении погиб украинский пилот Су-27 Евгений Иванов
Похищенные россией дети: правда, прозвучавшая на весь мир
Эксклюзив
8 декабря, 13:00 • 60441 просмотра
Укрэнерго снова применит 10 декабря графики почасовых отключений света по всей Украине

Киев • УНН

 • 532 просмотра

Укрэнерго объявило о применении графиков почасовых отключений света во всех регионах Украины 10 декабря. Это связано с дефицитом мощности в энергосистеме после российских атак.

Укрэнерго снова применит 10 декабря графики почасовых отключений света по всей Украине

В связи с последствиями российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты, Укрэнерго объявило о применении графиков почасовых отключений света во всех регионах Украины во вторник, 10 декабря, пишет УНН.

Детали

Согласно сообщению компании, завтра по всей стране будут применяться графики почасовых отключений для бытовых потребителей, а также графики ограничения мощности для промышленных предприятий. В "Укрэнерго" подчеркнули, что эти меры являются вынужденными из-за дефицита мощности в энергосистеме.

Потребителей также просят использовать электроэнергию максимально экономно, когда свет появляется по графику.

Напомним

На сайте УНН вы можете просмотреть графики отключения электроэнергии в каждой области Украины.

