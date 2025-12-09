Укренерго знову застосує 10 грудня графіки погодинних відключень світла по всій Україні
Київ • УНН
У зв'язку з наслідками російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти, Укренерго оголосило про застосування графіків погодинних відключень світла в усіх регіонах України у вівторок, 10 грудня, пише УНН.
Деталі
Згідно з повідомленням компанії, завтра по всій країні будуть застосовуватись графіки погодинних відключень для побутових споживачів, а також графіки обмеження потужності для промислових підприємств. В "Укренерго" наголосили, що ці заходи є вимушеними через дефіцит потужності в енергосистемі.
Споживачів також просять використовувати електроенергію максимально ощадливо, коли світло з'являється за графіком.
Нагадаємо
