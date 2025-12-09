ukenru
15:34 • 9170 перегляди
Вартість різдвяного столу 2025 року сягне 1374 грн: найдорожча страва - смажена риба
15:14 • 12068 перегляди
Українські та європейські компоненти для завершення війни пропрацьовані, невдовзі їх направлять партнерам в США - Зеленський
9 грудня, 10:59 • 14884 перегляди
На саміті ЄС очікують участь Зеленського, Кошта називає серед пріоритетів питання фінансування для України
Ексклюзив
9 грудня, 10:26 • 22640 перегляди
У слідства є всі підстави для ініціювання масштабної перевірки МОЗ у скандальній клініці Odrex - юрист
Ексклюзив
9 грудня, 09:02 • 29754 перегляди
Після війни цивільна авіація стане драйвером відбудови – інтерв'ю з в.о. голови Державної авіаційної служби Даніілом МеньшиковимPhoto
9 грудня, 07:23 • 43493 перегляди
Громадська думка та реалії: як корупція впливає на економіку і довіру українців
Ексклюзив
9 грудня, 07:00 • 27901 перегляди
Bring Kids Back UA: в Україну вже повернуто 1892 дитини
8 грудня, 19:50 • 30473 перегляди
Президент Зеленський прибув до Брюсселя для переговорів із керівництвом НАТО та ЄСVideo
8 грудня, 18:20 • 40539 перегляди
Шмигаль або Федоров: Зеленський про кандидатів на очільника ОП
8 грудня, 17:26 • 34249 перегляди
Президент Зеленський розповів, про що говорив з європейськими лідерами у Лондоні Video
Графіки відключень електроенергії
Укренерго знову застосує 10 грудня графіки погодинних відключень світла по всій Україні

Київ • УНН

 • 186 перегляди

Укренерго оголосило про застосування графіків погодинних відключень світла в усіх регіонах України 10 грудня. Це пов'язано з дефіцитом потужності в енергосистемі після російських атак.

Укренерго знову застосує 10 грудня графіки погодинних відключень світла по всій Україні

У зв'язку з наслідками російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти, Укренерго оголосило про застосування графіків погодинних відключень світла в усіх регіонах України у вівторок, 10 грудня, пише УНН.

Деталі

Згідно з повідомленням компанії, завтра по всій країні будуть застосовуватись графіки погодинних відключень для побутових споживачів, а також графіки обмеження потужності для промислових підприємств. В "Укренерго" наголосили, що ці заходи є вимушеними через дефіцит потужності в енергосистемі.

Споживачів також просять використовувати електроенергію максимально ощадливо, коли світло з'являється за графіком.

Нагадаємо

На сайті УНН ви можете переглянути графіки відключення електроенергії у кожній області України.

Степан Гафтко

Суспільство
Графіки відключень електроенергії
Енергетика
Війна в Україні
Відключення світла
Електроенергія
Укренерго
Україна