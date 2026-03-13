Украл более миллиона гривен на авто для ВСУ – директор благотворительной организации получил подозрение

Правоохранители сообщили о подозрении исполнительному директору благотворительной организации в мошенничестве и незаконном использовании благотворительных пожертвований во время военного положения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Офис Генерального прокурора.

Детали

Как установило следствие, житель Хмельницкой области в июне 2024 года присоединился к сбору средств на приобретение автомобилей для двух бригад Вооруженных Сил Украины. Для этого он открыл банковский счет, а соответствующая информация о сборе была распространена в интернете.

За это время было собрано более 700 тыс. гривен пожертвований. Эти средства подозреваемый перечислил на собственный счет и потратил на личные нужды.

Также следствие установило, что он присвоил еще 400 тыс. гривен, которые двое военнослужащих передали ему для покупки автомобилей.

Общая сумма ущерба превышает 1,1 млн гривен. Суд избрал подозреваемому меру пресечения - круглосуточный домашний арест: ему грозит до 8 лет лишения свободы.

Напомним

