Вкрав понад мільйон гривень на авто для ЗСУ - директор благодійної організації отримав підозру

Правоохоронці повідомили про підозру виконавчому директору благодійної організації у шахрайстві та незаконному використанні благодійних пожертв під час воєнного стану. Про це повідомляє УНН з посиланням на Офіс Генерального прокурора.

Як встановило слідство, житель Хмельниччини в червні 2024 року він долучився до збору коштів на придбання автомобілів для двох бригад Збройних Сил України. Для цього відкрив банківський рахунок, а відповідну інформацію про збір було поширено в інтернеті.

За цей час було зібрано понад 700 тис гривень пожертв. Ці кошти підозрюваний перерахував на власний рахунок і витратив на особисті потреби.

Також слідство встановило, що він привласнив ще 400 тис гривень, які двоє військовослужбовців передали йому для купівлі автомобілів.

Загальна сума збитків перевищує 1,1 млн гривень. Суд обрав підозрюваному запобіжний захід - цілодобовий домашній арешт: йому загрожує до 8 років позбавлення волі.

