Вкрав понад мільйон гривень на авто для ЗСУ - директор благодійної організації отримав підозру

Київ • УНН

 • 834 перегляди

Житель Хмельниччини витратив на власні потреби 1,1 млн грн пожертв та коштів військових. Підозрюваному загрожує до 8 років за ґратами за шахрайство.

Правоохоронці повідомили про підозру виконавчому директору благодійної організації у шахрайстві та незаконному використанні благодійних пожертв під час воєнного стану. Про це повідомляє УНН з посиланням на Офіс Генерального прокурора.

Деталі

Як встановило слідство, житель Хмельниччини в червні 2024 року він долучився до збору коштів на придбання автомобілів для двох бригад Збройних Сил України. Для цього відкрив банківський рахунок, а відповідну інформацію про збір було поширено в інтернеті.

За цей час було зібрано понад 700 тис гривень пожертв. Ці кошти підозрюваний перерахував на власний рахунок і витратив на особисті потреби.

Також слідство встановило, що він привласнив ще 400 тис гривень, які двоє військовослужбовців передали йому для купівлі автомобілів.

Загальна сума збитків перевищує 1,1 млн гривень. Суд обрав підозрюваному запобіжний захід - цілодобовий домашній арешт: йому загрожує до 8 років позбавлення волі.

Нагадаємо

Служба безпеки України викрила організоване угруповання, яке займалося серійним виробництвом та продажем підроблених документів, що імітували службові посвідчення правоохоронних органів.

Євген Устименко

СуспільствоКримінал
Банківська картка
Мобілізація
Воєнний стан
Війна в Україні
ТЦК та СП
благодійність
Служба безпеки України
Збройні сили України