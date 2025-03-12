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Украинцы снова будут иметь доступ к спутниковым снимкам Maxar

Киев • УНН

 • 14061 просмотра

Компания Maxar Technologies возобновляет доступ украинским пользователям к коммерческим спутниковым снимкам по программе Global Enhanced GEOINT Delivery. Ограничения были отменены.

Украинцы снова будут иметь доступ к спутниковым снимкам Maxar

Ограничения "по административному запросу" будут отменены.

Передает УНН со ссылкой на Radio France и "Милитарный".

Аэрокосмическая компания Maxar Technologies возобновляет украинским пользователям доступ к коммерческим спутниковым снимкам по программе Global Enhanced GEOINT Delivery (GEGD).

Несколько пользователей сервиса подтвердили это в комментарии "Украинскому милитарному центру".

Ранее компания Maxar подтверждала, что по решению правительства США, осуществлено временное приостановление доступа Украины к спутниковым снимкам через программу GEGD. Но в компании указывали, что поддержка клиентов продолжится без изменений в их программах и контрактах.

Напомним

Дональд Трамп 4 марта приказал приостановить всю военную помощь Украине из-за спора с Зеленским. За прошедшие сутки советник президента США по нацбезопасности Майкл Волц подтвердил возобновление помощи Украине. США отменяют паузу в обмене разведданными и возобновляют помощь в сфере безопасности.

путин не согласится на 30-дневное перемирие с Украиной - Reuters12.03.25, 12:27 • 21762 просмотра

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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