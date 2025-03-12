Украинцы снова будут иметь доступ к спутниковым снимкам Maxar
Киев • УНН
Компания Maxar Technologies возобновляет доступ украинским пользователям к коммерческим спутниковым снимкам по программе Global Enhanced GEOINT Delivery. Ограничения были отменены.
Ограничения "по административному запросу" будут отменены.
Передает УНН со ссылкой на Radio France и "Милитарный".
Аэрокосмическая компания Maxar Technologies возобновляет украинским пользователям доступ к коммерческим спутниковым снимкам по программе Global Enhanced GEOINT Delivery (GEGD).
Несколько пользователей сервиса подтвердили это в комментарии "Украинскому милитарному центру".
Ранее компания Maxar подтверждала, что по решению правительства США, осуществлено временное приостановление доступа Украины к спутниковым снимкам через программу GEGD. Но в компании указывали, что поддержка клиентов продолжится без изменений в их программах и контрактах.
Напомним
Дональд Трамп 4 марта приказал приостановить всю военную помощь Украине из-за спора с Зеленским. За прошедшие сутки советник президента США по нацбезопасности Майкл Волц подтвердил возобновление помощи Украине. США отменяют паузу в обмене разведданными и возобновляют помощь в сфере безопасности.
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