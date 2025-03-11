Волц підтвердив відновлення військової допомоги Україні

Радник президента США з національної безпеки Майкл Волц заявив, що США відновлює постачання допомоги Україні. Про це він заявив за результатами зустрічі делегацій України та США у Джидді, передає УНН.

Щодо відновлення допомоги, то зараз ми аналізуємо, де знаходяться усі поставки, але так, ми будемо відновлювати допомогу Україні - сказав Волц.

Нагадаємо

Сполучені Штати негайно скасовують паузу в обміні розвідданими та відновлюють безпекову допомогу Україні.