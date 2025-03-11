Волц подтвердил восстановление военной помощи Украине
Киев • УНН
Советник президента США по национальной безопасности Майкл Волц подтвердил восстановление помощи Украине. США отменяют паузу в обмене разведданными и восстанавливают безопасность помощи.
Советник президента США по национальной безопасности Майкл Уолтц заявил, что США восстанавливают поставки помощи Украине. Об этом он заявил по результатам встречи делегаций Украины и США в Джидде, передает УНН.
Что касается восстановления помощи, то сейчас мы анализируем, где находятся все поставки, но да, мы будем восстанавливать помощь Украине
Напомним
Соединенные Штаты немедленно отменяют паузу в обмене разведданными и восстанавливают безопасность помощи Украине.