Maxar підтвердила призупинку доступу України до супутникових знімків

Компанія Maxar підтвердила тимчасове призупинення доступу України до супутникових знімків через програму GEGD, рішення було ухвалено урядом США, який контролює надання даних через цю програму, повідомили у компанії, пише УНН.

Maxar має контракти з урядом США та десятками країн-союзників і партнерів по всьому світу щодо надання супутникових зображень та інших геопросторових даних. Кожен клієнт самостійно вирішує, як він використовує та ділиться цими даними. Одним із таких контрактів є GEGD (програма Global Enhanced GEOINT Delivery), урядова програма США, яка надає доступ до комерційних супутникових зображень, які були призначені та зібрані урядом США. Уряд США тимчасово призупинив українські облікові записи в GEGD. Ми дуже серйозно ставимося до наших договірних зобов’язань. Немає змін ні в тому, як ми підтримуємо інших наших клієнтів, ні в їхніх програмах чи контрактах