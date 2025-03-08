Maxar подтвердила приостановку доступа Украины к спутниковым снимкам
Киев • УНН
Компания Maxar сообщила о временной приостановке доступа Украины к спутниковым снимкам из-за программы GEGD. Решение было принято правительством США, которое контролирует предоставление данных через эту программу.
Компания Maxar подтвердила временное приостановление доступа Украины к спутниковым снимкам через программу GEGD, решение было принято правительством США, которое контролирует предоставление данных через эту программу, сообщили в компании, пишет УНН.
Maxar имеет контракты с правительством США и десятками стран-союзников и партнеров по всему миру на предоставление спутниковых изображений и других геопространственных данных. Каждый клиент самостоятельно решает, как он использует и делится этими данными. Одним из таких контрактов является GEGD (программа Global Enhanced GEOINT Delivery), правительственная программа США, которая предоставляет доступ к коммерческим спутниковым изображениям, которые были предназначены и собраны правительством США. Правительство США временно приостановило украинские учетные записи в GEGD. Мы очень серьезно относимся к нашим договорным обязательствам. Нет изменений ни в том, как мы поддерживаем других наших клиентов, ни в их программах или контрактах
Maxar прекратил предоставлять спутниковые снимки Украине из-за запрета США - СМИ07.03.25, 10:50 • 18794 просмотра