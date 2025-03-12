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На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
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Українці знову матимуть доступ до супутникових знімків Maxar

Київ • УНН

 • 14063 перегляди

Компанія Maxar Technologies відновлює доступ українським користувачам до комерційних супутникових знімків за програмою Global Enhanced GEOINT Delivery. Обмеження були скасовані.

Українці знову матимуть доступ до супутникових знімків Maxar

Обмеження "за адміністративним запитом" будуть скасовані.

Передає УНН із посиланням на Radio France та "Мілітарний".

Аерокосмічна компанія Maxar Technologies відновлює українським користувачам доступ до комерційних супутникових знімків за програмою Global Enhanced GEOINT Delivery (GEGD).

Декілька користувачів сервісу підтвердили це у коментарі "Українському мілітарному центру".

Раніше компанія Maxar підтверджувала, що за рішенням уряду США, здійснено тимчасове призупинення доступу України до супутникових знімків через програму GEGD. Але у компанії вказували, що підтримка клієнтів продовжиться без змін у їхніх програмах та контрактах.

Нагадаємо

Дональд Трамп 4 березня наказав призупинити всю військову допомогу Україні через суперечку з Зеленським. Минулої доби радник президента США з нацбезпеки Майкл Волц підтвердив відновлення допомоги Україні. США скасовують паузу в обміні розвідданими та відновлюють безпекову допомогу.

путін не погодиться на 30-денне перемир’я з Україною - Reuters12.03.25, 12:27 • 21765 переглядiв

Ігор Тележніков

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