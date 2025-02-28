Украинцы, прошедшие плен, получили право на отсрочку от мобилизации: Кабмин урегулировал вопрос
Киев • УНН
Правительство утвердило новый порядок предоставления отсрочки от мобилизации для гражданских, прошедших российский плен. Для получения отсрочки необходима выписка из Единого реестра лиц, лишенных личной свободы.
Кабинет министров принял изменения в порядок предоставления отсрочек для гражданских, которые прошли российский плен. Для получения отсрочки необходимо иметь выписку из Единого реестра лиц, в отношении которых был установлен факт лишения личной свободы. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук, передает УНН.
Детали
Как сообщил Мельничук, Кабмин внес изменения в перечень документов, которые подаются военнообязанным для получения отсрочки от призыва на военную службу по мобилизации.
"Определена категория лиц, имеющих право на отсрочку от призыва на военную службу по мобилизации, лиц, в отношении которых в определенном законом порядке установлен факт лишения личной свободы в результате вооруженной агрессии против Украины. Предусмотрено, что документом, подтверждающим право на отсрочку вышеупомянутой категории лиц, является выписка из Единого реестра лиц, в отношении которых установлен факт лишения личной свободы в результате вооруженной агрессии против Украины", - сообщил Мельничук.
Дополнение
В ноябре Верховная Рада приняла законопроект, согласно которому гражданские, прошедшие российский плен, имеют право на отсрочку от мобилизации.
Согласно законопроекту, отсрочку от мобилизации имеют женщины и мужчины, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести при особых обстоятельствах во время осуществления мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии рф в Донецкой и Луганской областях, а также во время обеспечения национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии против Украины во время действия военного положения.
Кроме того, отсрочку имеют лица, в отношении которых установлен факт лишения личной свободы в результате вооруженной агрессии против Украины. Такие лица могут быть призваны на военную службу с их согласия.
Рада приняла новые правила отсрочки от призыва: кого это касается20.11.24, 11:04 • 16285 просмотров
Напомним
31 декабря Президент Владимир Зеленский подписал закон №12104, согласно которому гражданские, прошедшие российский плен имеют право на отсрочку от мобилизации.