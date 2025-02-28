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Украинцы, прошедшие плен, получили право на отсрочку от мобилизации: Кабмин урегулировал вопрос

Киев • УНН

 • 25942 просмотра

Правительство утвердило новый порядок предоставления отсрочки от мобилизации для гражданских, прошедших российский плен. Для получения отсрочки необходима выписка из Единого реестра лиц, лишенных личной свободы.

Украинцы, прошедшие плен, получили право на отсрочку от мобилизации: Кабмин урегулировал вопрос

Кабинет министров принял изменения в порядок предоставления отсрочек для гражданских, которые прошли российский плен. Для получения отсрочки необходимо иметь выписку из Единого реестра лиц, в отношении которых был установлен факт лишения личной свободы. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук, передает УНН.

Детали

Как сообщил Мельничук, Кабмин внес изменения в перечень документов, которые подаются военнообязанным для получения отсрочки от призыва на военную службу по мобилизации.

"Определена категория лиц, имеющих право на отсрочку от призыва на военную службу по мобилизации, лиц, в отношении которых в определенном законом порядке установлен факт лишения личной свободы в результате вооруженной агрессии против Украины. Предусмотрено, что документом, подтверждающим право на отсрочку вышеупомянутой категории лиц, является выписка из Единого реестра лиц, в отношении которых установлен факт лишения личной свободы в результате вооруженной агрессии против Украины", - сообщил Мельничук.

Дополнение

В ноябре Верховная Рада приняла законопроект, согласно которому гражданские, прошедшие российский плен, имеют право на отсрочку от мобилизации.

Согласно законопроекту, отсрочку от мобилизации имеют женщины и мужчины, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести при особых обстоятельствах во время осуществления мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии рф в Донецкой и Луганской областях, а также во время обеспечения национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии против Украины во время действия военного положения.

Кроме того, отсрочку имеют лица, в отношении которых установлен факт лишения личной свободы в результате вооруженной агрессии против Украины. Такие лица могут быть призваны на военную службу с их согласия.

Рада приняла новые правила отсрочки от призыва: кого это касается20.11.24, 11:04 • 16285 просмотров

Напомним

31 декабря Президент Владимир Зеленский подписал закон №12104, согласно которому гражданские, прошедшие российский плен имеют право на отсрочку от мобилизации.

Павел Башинский

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