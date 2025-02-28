Українці, які пройшли полон, отримали право на відстрочку від мобілізації: Кабмін врегулював питання

Кабінет міністрів ухвалив зміни до порядку надання відстрочок для цивільних, які пройшли російський полон. Для отримання відстрочки необхідно мати виписку з Єдиного реєстру осіб, стосовно яких був встановлений факт позбавлення особистої свободи. Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук, передає УНН.

Деталі

Як повідомив Мельничук, Кабмін вніс зміни до переліку документів, що подаються військовозобов’язаним для отримання відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації.

"Визначено категорією осіб, які мають право на відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації, осіб, стосовно яких у визначеному законом порядку встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України. Передбачено, що документом, який підтверджує право на відстрочку вищезазначеної категорії осіб, є виписка із Єдиного реєстру осіб, стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України", - повідомив Мельничук.

Доповнення

У листопаді Верховна Рада ухвалила законопроєкт, згідно з яким цивільні, які пройшли російський полон, мають право на відстрочку від мобілізації.

Відповідно до законопроєкту, відстрочку від мобілізації мають жінки та чоловіки, чиї близькі родичі загинули або зникли безвісти за особливих обставин під час здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії рф у Донецькій та Луганській областях, а також під час забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії проти України під час дії воєнного стану.

Окрім того, відстрочку мають особи, стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України. Такі особи можуть бути призвані на військову службу за їх згодою.

Рада ухвалила нові правила відстрочки від призову: кого це стосується

Нагадаємо

31 грудня Президент Володимир Зеленський підписав закон №12104, згідно з яким цивільні, які пройшли російський полон мають право на відстрочку від мобілізації.