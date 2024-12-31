Зеленський підписав закон про відстрочку для цивільних, які пройшли полон
Київ • УНН
Президент підписав закон №12104, що надає право на відстрочку від мобілізації цивільним, які пройшли російський полон. Закон також поширюється на осіб, чиї близькі родичі зникли безвісти.
Президент Володимир Зеленський підписав закон №12104, згідно з яким цивільні, які пройшли російський полон мають право на відстрочку від мобілізації. По це УНН повідомляє із посиланням на картку документа.
"Повернуто з підписом від Президента України", - зазначено у картці закону.
Доповнення
В листопада 2024 року Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт згідно з яким надається право на відстрочку цивільним, які пройшли полон.
Серед важливих змін – надання права на відстрочку від мобілізації тим, чиї близькі родичі зникли безвісти, та звільненим із російського полону цивільним.