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Зеленський підписав закон про відстрочку для цивільних, які пройшли полон

Зеленський підписав закон про відстрочку для цивільних, які пройшли полон

Київ • УНН

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Президент підписав закон №12104, що надає право на відстрочку від мобілізації цивільним, які пройшли російський полон. Закон також поширюється на осіб, чиї близькі родичі зникли безвісти.

Президент Володимир Зеленський підписав закон №12104, згідно з яким цивільні, які пройшли російський полон мають право на відстрочку від мобілізації. По це УНН повідомляє із посиланням на картку документа.

"Повернуто з підписом від Президента України", - зазначено у картці закону.

Доповнення

В листопада 2024 року Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт згідно з яким надається право на відстрочку цивільним, які пройшли полон.

Серед важливих змін – надання права на відстрочку від мобілізації тим, чиї близькі родичі зникли безвісти, та звільненим із російського полону цивільним.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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