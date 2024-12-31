Зеленский подписал закон об отсрочке для гражданских, прошедших плен
Киев • УНН
Президент подписал закон №12104, предоставляющий право на отсрочку от мобилизации гражданским, прошедшим российский плен. Закон также распространяется на лиц, чьи близкие родственники пропали без вести.
Президент Владимир Зеленский подписал закон №12104, согласно которому гражданские, которые прошли российский плен имеют право на отсрочку от мобилизации. Об этом УНН сообщает со ссылкой на карточку документа.
«Возвращено с подписью от Президента Украины», - говорится в карточке закона.
Дополнение
В ноябре 2024 года Верховная Рада приняла в целом законопроект, согласно которому предоставляется право на отсрочку гражданским, прошедшим плен.
Среди важных изменений - предоставление права на отсрочку от мобилизации тем, чьи близкие родственники пропали без вести, и освобожденным из российского плена гражданским.