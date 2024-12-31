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Зеленский подписал закон об отсрочке для гражданских, прошедших плен

Зеленский подписал закон об отсрочке для гражданских, прошедших плен

Киев  •  УНН

 • 2985 просмотра

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Президент подписал закон №12104, предоставляющий право на отсрочку от мобилизации гражданским, прошедшим российский плен. Закон также распространяется на лиц, чьи близкие родственники пропали без вести.

Президент Владимир Зеленский подписал закон №12104, согласно которому гражданские, которые прошли российский плен имеют право на отсрочку от мобилизации. Об этом УНН сообщает со ссылкой на карточку документа.

«Возвращено с подписью от Президента Украины», - говорится в карточке закона.

Дополнение

В ноябре 2024 года Верховная Рада приняла в целом законопроект, согласно которому предоставляется право на отсрочку гражданским, прошедшим плен.

Среди важных изменений - предоставление права на отсрочку от мобилизации тем, чьи близкие родственники пропали без вести, и освобожденным из российского плена гражданским.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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