Рада приняла новые правила отсрочки от призыва: кого это касается

Верховная Рада приняла в целом два законопроекта об отсрочке от призыва. Согласно документам, предоставляется право на отсрочку гражданским, которые прошли плен, а также право на освобождение тем, чьи неполнородные родственники погибли или пропали без вести во время участия в боевых действиях. Об этом УНН сообщает со ссылкой на нардепа Ярослава Железняка.

Рада приняла законопроект #12104 устранение правовой неопределенности относительно оснований для предоставления отсрочки от призыва на военную службу по мобилизации тем, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести. Сразу в целом - 304 - написал Железняк.

Также, по его словам, Рада приняла законопроект № 11531 об обеспечении равных прав и возможностей военнослужащих наравне с мужчинами, которые имеют право на отсрочку от призыва на военную службу по мобилизации в части права на увольнение с военной службы по причинам гибели или пропажи без вести во время участия в боевых действиях их неполнородных брата или сестры. За документ проголосовали 308 нардепов.

Военные смогут определить членов семьи, которые получат выплаты в случае исчезновения или попадания в плен: Зеленский подписал закон