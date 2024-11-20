Рада приняла новые правила отсрочки от призыва: кого это касается

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Верховная Рада приняла два законопроекта об отсрочке от призыва для гражданских, которые прошли плен. Также право на освобождение получат те, чьи неполнородные родственники погибли или пропали без вести во время боевых действий.

Верховная Рада приняла в целом два законопроекта об отсрочке от призыва. Согласно документам, предоставляется право на отсрочку гражданским, которые прошли плен, а также право на освобождение тем, чьи неполнородные родственники погибли или пропали без вести во время участия в боевых действиях. Об этом УНН сообщает со ссылкой на нардепа Ярослава Железняка. 

Рада приняла законопроект #12104 устранение правовой неопределенности относительно оснований для предоставления отсрочки от призыва на военную службу по мобилизации тем, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести. Сразу в целом - 304

- написал Железняк. 

Также, по его словам, Рада приняла законопроект № 11531 об  обеспечении равных прав и возможностей военнослужащих наравне с мужчинами, которые имеют право на отсрочку от призыва на военную службу по мобилизации в части права на увольнение с военной службы по причинам гибели или пропажи без вести во время участия в боевых действиях их неполнородных брата или сестры. За документ проголосовали 308 нардепов. 

Военные смогут определить членов семьи, которые получат выплаты в случае исчезновения или попадания в плен: Зеленский подписал закон19 нояб. 2024, 17:37 • 17526 просмотров

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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