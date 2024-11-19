Военные смогут определить членов семьи, которые получат выплаты в случае исчезновения или попадания в плен: Зеленский подписал закон
Киев • УНН
Военные смогут самостоятельно определять, кто получит их выплаты в случае плена или пропажи без вести. Закон не распространяется на тех, кто добровольно сдался в плен или дезертировал.
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который позволяет военным самостоятельно решить, кто получит выплаты, если они пропадут без вести или попадут в плен, передает УНН.
"Возвращено с подписью от Президента Украины", - говорится в карточке законопроекта.
Согласно документу, за военнослужащими, захваченными в плен или заложниками, а также интернированными в нейтральных государствах или пропавшими без вести, сохраняется выплата денежного обеспечения.
Отмечается, что военнослужащий может сам определить членов семьи, которым будут осуществляться выплаты в случае пропажи без вести или попадания в плен.
В случае отсутствия личного распоряжения денежное обеспечение выплачивается жене/мужу, родителям военного равными долями, что в общей сумме не превышает 50% денежного обеспечения, определенного после осуществления установленных законом отчислений.
Также денежное обеспечение может выплачиваться родным братьям/сестрам.
В случае гибели (смерти) военнослужащего или объявления его судом умершим надлежащие военнослужащему и не выплаченные ему суммы денежного обеспечения включаются в состав наследства.
Однако, нормы закона не будут распространяться на военных, которые добровольно сдались в плен, самовольно оставили воинские части (места службы) или дезертировали из Вооруженных Сил Украины, других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований и правоохранительных органов.
Напомним
Верховная Рада во втором чтении и в целом приняла законопроект, который предусматривает освобождение военных от уголовной ответственности за самовольное оставление части и дезертирство, если это случилось впервые. Однако, чтобы вернуться на службу необходимо будет получить письменное согласие от командира воинской части.