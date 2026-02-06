Украинцев предупредили об отключениях света 7 февраля по всей стране: какие ограничения будут действовать
Киев • УНН
Укрэнерго анонсировало применение графиков почасовых отключений и ограничения мощности 7 февраля во всех регионах Украины. Причина — последствия российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты.
Завтра во всех областях Украины планируют отключать свет. Как сообщили в Укрэнерго, будут применяться графики почасовых отключений и графики ограничения мощности, передает УНН.
Завтра, 7 февраля, во всех регионах Украины в течение всех суток будут применяться графики почасовых отключений и графики ограничения мощности (для промышленных потребителей)
По данным компании, причина введения мер ограничения – последствия российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты.
Ситуация в энергосистеме может измениться. Время и объем применения отключений по вашему адресу – узнавайте на официальных страницах облэнерго в вашем регионе
