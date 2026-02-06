Украинцев предупредили об отключениях света 7 февраля по всей стране: какие ограничения будут действовать

$43.140.03
ukenru
Санкции сильно бьют по рф, но кремль не останавливается: Уполномоченный Президента Украины по вопросам санкций рассказал, как работает давление Запада
Компьютерные очки: реальная защита или удачный маркетинг
В НБУ не исключают, что после отопительного сезона вырастут тарифы на свет и другие коммунальные услуги
Запрет на морские поставки нефти, новые баны на импорт металлов, теневой флот и банки: в ЕС представили 20-й пакет санкций против рф
Браков с 14 лет не будет - соответствующую поправку не будут вносить в гражданский кодекс: почему передумали и что о ней говорят специалисты
Зеленский считает неудовлетворительной работу Воздушных сил в некоторых регионах: обсудил решения для улучшения сбития "шахедов"
Не только закрытые дела против предприятий, но и проверка действий правоохранителей: как продвигается борьба ОГП с давлением на бизнес
Готова ли Украина к старту Олимпиады: что известно о состоянии команды перед первыми соревнованиями
Международные резервы Украины обновили исторический максимум и достигли $57,7 млрд
"Проблемы будут, но ожидать обвала российского фронта, к сожалению, не стоит": эксперт объяснил, что означает отключение Starlink для вражеской армии
В россии заявили о "покушении" на генерал-лейтенанта минобороны рф алексеева
Переговоры в Абу-Даби: Украина и россия обменялись пленными, но не достигли прогресса по Донбассу - WSJ
Блокировка Starlink для россиян замедлит удары по логистике Украины - ISW
Оккупанты заводят тяжелую технику в центр Мирнограда, бои продолжаются - ДШВ
Игорное прошлое и российский след: кто на самом деле стоит за клиникой Odrex
Браков с 14 лет не будет - соответствующую поправку не будут вносить в гражданский кодекс: почему передумали и что о ней говорят специалисты
Игорное прошлое и российский след: кто на самом деле стоит за клиникой Odrex
Не только закрытые дела против предприятий, но и проверка действий правоохранителей: как продвигается борьба ОГП с давлением на бизнес
Укрзализныця вводит динамические цены на люкс-билеты и новые правила возврата средств
"Проблемы будут, но ожидать обвала российского фронта, к сожалению, не стоит": эксперт объяснил, что означает отключение Starlink для вражеской армии
Украинцев предупредили об отключениях света 7 февраля по всей стране: какие ограничения будут действовать

Киев • УНН

 • 232 просмотра

Укрэнерго анонсировало применение графиков почасовых отключений и ограничения мощности 7 февраля во всех регионах Украины. Причина — последствия российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты.

Украинцев предупредили об отключениях света 7 февраля по всей стране: какие ограничения будут действовать

Завтра во всех областях Украины планируют отключать свет. Как сообщили в Укрэнерго, будут применяться графики почасовых отключений и графики ограничения мощности, передает УНН.

Завтра, 7 февраля, во всех регионах Украины в течение всех суток будут применяться графики почасовых отключений и графики ограничения мощности (для промышленных потребителей)

- говорится в сообщении.

По данным компании, причина введения мер ограничения – последствия российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты.

Ситуация в энергосистеме может измениться. Время и объем применения отключений по вашему адресу – узнавайте на официальных страницах облэнерго в вашем регионе

- резюмировали в Укрэнерго.

Швеция решила выделить Украине 100 млн долларов энергетической поддержки - Зеленский05.02.26, 19:20 • 3770 просмотров

Антонина Туманова

ОбществоВойна в УкраинеЭкономика
Графики отключений электроэнергии
Энергетика
Война в Украине
Отключение света
Блэкаут
Электроэнергия
Укрэнерго
Украина