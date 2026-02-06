$43.140.03
Ексклюзив
16:55 • 1080 перегляди
Санкції сильно б’ють по рф, але кремль не зупиняється: Уповноважений Президента України з питань санкцій розповів як працює тиск Заходу
Ексклюзив
16:00 • 3140 перегляди
Комп’ютерні окуляри: реальний захист чи вдалий маркетинг
14:58 • 5884 перегляди
У НБУ не виключають, що після опалювального сезону зростуть тарифи на світло та інші компослуги
14:54 • 6296 перегляди
Заборона на морські поставки нафти, нові бани на імпорт металів, тіньовий флот і банки: у ЄС представили 20-й пакет санкцій проти рф
Ексклюзив
14:41 • 10002 перегляди
Шлюбів з 14 років не буде - відповідну поправку не вноситимуть до цивільного кодексу: чому передумали та що про неї кажуть фахівціPhoto
12:09 • 9994 перегляди
Зеленський вважає незадовільною роботу Повітряних сил у деяких регіонах: обговорив рішення для покращення збиття "шахедів"
Ексклюзив
6 лютого, 11:00 • 20562 перегляди
Не лише закриті справи проти підприємств, а й перевірка дій правоохоронців: як просувається боротьба ОГП з тиском на бізнес
Ексклюзив
6 лютого, 09:41 • 16735 перегляди
Чи готова Україна до старту Олімпіади: що відомо про стан команди перед першими змаганнями
6 лютого, 09:02 • 19502 перегляди
Міжнародні резерви України оновили історичний максимум і сягнули $57,7 млрд
Ексклюзив
5 лютого, 15:05 • 62118 перегляди
"Проблеми будуть, але очікувати обвалу російського фронту, на жаль, не варто": експерт пояснив, що означає відключення Starlink для ворожої армії
Українців попередили про відключення світла 7 лютого по всій країні: які обмеження діятимуть

Київ • УНН

 • 228 перегляди

Укренерго анонсувало застосування графіків погодинних відключень та обмеження потужності 7 лютого у всіх регіонах України. Причина — наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб'єкти.

Українців попередили про відключення світла 7 лютого по всій країні: які обмеження діятимуть

Завтра в усіх областях України планують вимикати світло. Як повідомили в Укренерго, будуть застосовуватись графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності, передає УНН.

Завтра, 7 лютого, в усіх регіонах України протягом всієї доби будуть застосовуватись графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності (для промислових споживачів) 

- йдеться у повідомленні.

За даними компанії, причина запровадження заходів обмеження – наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб'єкти.

Ситуація в енергосистемі може змінитись. Час та обсяг застосування відключень за вашою адресою – дізнавайтесь на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні 

- резюмували в Укренерго.

Швеція вирішила виділити Україні 100 млн доларів енергетичної підтримки - Зеленський05.02.26, 19:20 • 3770 переглядiв

Антоніна Туманова

СуспільствоВійна в УкраїніЕкономіка
Графіки відключень електроенергії
Енергетика
Війна в Україні
Відключення світла
Блекаут 
Електроенергія
Укренерго
Україна