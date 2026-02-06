Українців попередили про відключення світла 7 лютого по всій країні: які обмеження діятимуть
Київ • УНН
Укренерго анонсувало застосування графіків погодинних відключень та обмеження потужності 7 лютого у всіх регіонах України. Причина — наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти.
Завтра в усіх областях України планують вимикати світло. Як повідомили в Укренерго, будуть застосовуватись графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності, передає УНН.
Завтра, 7 лютого, в усіх регіонах України протягом всієї доби будуть застосовуватись графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності (для промислових споживачів)
За даними компанії, причина запровадження заходів обмеження – наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти.
Ситуація в енергосистемі може змінитись. Час та обсяг застосування відключень за вашою адресою – дізнавайтесь на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні
