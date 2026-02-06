Українців попередили про відключення світла 7 лютого по всій країні: які обмеження діятимуть

Завтра в усіх областях України планують вимикати світло. Як повідомили в Укренерго, будуть застосовуватись графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності, передає УНН.

Завтра, 7 лютого, в усіх регіонах України протягом всієї доби будуть застосовуватись графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності (для промислових споживачів)

За даними компанії, причина запровадження заходів обмеження – наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти.

Ситуація в енергосистемі може змінитись. Час та обсяг застосування відключень за вашою адресою – дізнавайтесь на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні