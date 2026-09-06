Украинский ОПК готовят к новому масштабированию - глава Минобороны Хмара рассказал подробности
Киев • УНН
Евгений Хмара встретился с представителями оборонных предприятий и ассоциаций. Обсудили потребности фронта, технологии, экспорт и развитие ОПК.
Министр обороны Украины Евгений Хмара встретился с представителями украинских оборонных предприятий и ассоциаций. Стороны обсудили потребности фронта, новые технологии, противодействие российским угрозам и возможности для расширения оборонного производства. Об этом сообщает Министерство обороны Украины, передает УНН.
Детали
Поддержка украинской оборонной промышленности - один из приоритетов Министерства обороны. Министр обороны Украины Евгений Хмара встретился с представителями украинских оборонных предприятий и ассоциаций и поблагодарил предприятия за вклад в обороноспособность Украины. Во время встречи обсудили потребности фронта, новые технологии и разработки, которые могут усилить Силы обороны, решения для противодействия российским угрозам, а также возможности для масштабирования украинского производства
Евгений Хмара подчеркнул, что команда Минобороны будет работать над созданием прогнозируемых и понятных правил для производителей. Также для министерства важно продолжать прямой диалог с представителями оборонной промышленности.
Отдельно обсудили вопросы экспорта. Первоочередной приоритет неизменен - обеспечение потребностей фронта. Вместе с тем экспорт украинских оборонных решений может стать инструментом развития ОПК и привлечения дополнительных ресурсов для украинской обороны. Наша задача - вместе создавать условия для развития сильного украинского ОПК, способного масштабировать производство и обеспечивать фронт необходимым
Напомним
Министерство обороны Украины завершило пересмотр решений об определении предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК) критически важными - чтобы подтвердить этот статус, они должны были подать документы до 10 августа.