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Український ОПК готують до нового масштабування - очільник Міноборони Хмара розповів деталі

Київ • УНН

 • 318 перегляди

Євгеній Хмара зустрівся з представниками оборонних підприємств і асоціацій. Обговорили потреби фронту, технології, експорт і розвиток ОПК.

Український ОПК готують до нового масштабування - очільник Міноборони Хмара розповів деталі
Фото: Міністерство оборони України

Міністр оборони України Євген Хмара зустрівся з представниками українських оборонних підприємств та асоціацій. Сторони обговорили потреби фронту, нові технології, протидію російським загрозам та можливості для розширення оборонного виробництва. Про це повідомляє Міністерство оборони України, передає УНН.

Деталі

Підтримка української оборонної промисловості - один із пріоритетів Міністерства оборони. Міністр оборони України Євгеній Хмара зустрівся з представниками українських оборонних підприємств та асоціацій та подякував підприємствам за внесок в обороноздатність України. Під час зустрічі обговорили потреби фронту, нові технології та розробки, які можуть посилювати Сили оборони, рішення для протидії російським загрозам, а також можливості для масштабування українського виробництва

- йдеться у дописі міністерства.

Євгеній Хмара наголосив, що команда Міноборони працюватиме над створенням прогнозованих та зрозумілих правил для виробників. Так само для міністерства важливо продовжувати прямий діалог з представниками оборонної промисловості.

Окремо обговорили питання експорту. Першочерговий пріоритет незмінний - забезпечення потреб фронту. Водночас експорт українських оборонних рішень може стати інструментом розвитку ОПК та залучення додаткового ресурсу для української оборони. Наше завдання - разом створювати умови для розвитку сильного українського ОПК, здатного масштабувати виробництво і давати фронту необхідне

- зазначив Євгеній Хмара.

Нагадаємо

Міністерство оборони України завершило перегляд рішень про визначення підприємств оборонно-промислового комплексу (ОПК) критично важливими - щоб підтвердити цей статус, вони мали подати документи до 10 серпня.

Алла Кіосак

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