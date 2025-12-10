$42.180.11
Оборона Покровска продолжается, контролируется почти 13 кв. км на севере города - группировка "Восток"
09:54 • 6698 просмотра
Права животных - не дискуссия, а данность: какова ситуация в Украине
08:28 • 10790 просмотра
Дети не должны страдать, чтобы кто-то на этом зарабатывал: правозащитница поддержала инициативу Генпрокурора Кравченко о масштабной проверке детдомов
9 декабря, 20:28 • 23048 просмотра
Зеленский заявил, что у Украины нет сил вернуть Крым, а США и несколько других стран не видят государство в НАТО
9 декабря, 20:14 • 38482 просмотра
Украина готова провести выборы, но есть два вопроса по этому поводу - Зеленский
9 декабря, 18:20 • 38961 просмотра
Украинцы получат больше часов со светом: правительство приняло четыре важных решения
9 декабря, 18:04 • 30558 просмотра
“Вы получите дырку от бублика”: Мельник о призывах россии к Украине о капитуляции
9 декабря, 15:34 • 61946 просмотра
Стоимость рождественского стола 2025 года достигнет 1374 грн: самое дорогое блюдо - жареная рыба
9 декабря, 15:14 • 41788 просмотра
Украинские и европейские компоненты для завершения войны проработаны, вскоре их направят партнерам в США - Зеленский
9 декабря, 10:59 • 27924 просмотра
На саммите ЕС ожидается участие Зеленского, Кошта называет среди приоритетов вопрос финансирования для Украины
Украинские спецназовцы ликвидировали группу российских военных в Донецкой области

Киев • УНН

 • 618 просмотра

Бойцы 8-го полка ССО ВСУ уничтожили пятерых российских военнослужащих, которые пытались проникнуть в тыл украинских позиций в Донецкой области. Это произошло во время выполнения специальных действий в лесной местности.

Украинские спецназовцы ликвидировали группу российских военных в Донецкой области

Бойцы 8-го полка Сил специальных операций Вооруженных сил Украины во время выполнения специальных действий в лесной местности Донецкой области обнаружили и уничтожили группу из пяти российских военнослужащих. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ССО.

Детали

Оккупанты хотели просочиться в тыл украинских позиций, пользуясь погодными условиями. Но украинские спецназовцы помешали вражеским бойцам осуществить этот план.

Внимание, видео 18+!!!

Напомним

Операторы ССО ВСУ в ночь на 8 декабря успешно поразили вражеские цели на оккупированных территориях. Уничтожен склад БПЛА 9-й бригады РФ в Донецке и 6000 м³ топлива в Семейкино Луганской области.

Евгений Устименко

