Украинские спецназовцы ликвидировали группу российских военных в Донецкой области

Бойцы 8-го полка Сил специальных операций Вооруженных сил Украины во время выполнения специальных действий в лесной местности Донецкой области обнаружили и уничтожили группу из пяти российских военнослужащих. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ССО.

Детали

Оккупанты хотели просочиться в тыл украинских позиций, пользуясь погодными условиями. Но украинские спецназовцы помешали вражеским бойцам осуществить этот план.

Внимание, видео 18+!!!

Напомним

Операторы ССО ВСУ в ночь на 8 декабря успешно поразили вражеские цели на оккупированных территориях. Уничтожен склад БПЛА 9-й бригады РФ в Донецке и 6000 м³ топлива в Семейкино Луганской области.