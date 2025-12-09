ССО України знищили склад БПЛА та 6000 м³ палива окупантів на Донбасі

$42.070.01
49.020.03
ukenru
10:59 • 2006 перегляди
На саміті ЄС очікують участь Зеленського, Кошта називає серед пріоритетів питання фінансування для України
Ексклюзив
10:26 • 5452 перегляди
У слідства є всі підстави для ініціювання масштабної перевірки МОЗ у скандальній клініці Odrex - юрист
Ексклюзив
09:02 • 14548 перегляди
Після війни цивільна авіація стане драйвером відбудови – інтерв'ю з в.о. голови Державної авіаційної служби Даніілом МеньшиковимPhoto
07:23 • 25267 перегляди
Громадська думка та реалії: як корупція впливає на економіку і довіру українців
Ексклюзив
07:00 • 19692 перегляди
Bring Kids Back UA: в Україну вже повернуто 1892 дитини
8 грудня, 19:50 • 26040 перегляди
Президент Зеленський прибув до Брюсселя для переговорів із керівництвом НАТО та ЄСVideo
8 грудня, 18:20 • 36976 перегляди
Шмигаль або Федоров: Зеленський про кандидатів на очільника ОП
8 грудня, 17:26 • 32329 перегляди
Президент Зеленський розповів, про що говорив з європейськими лідерами у Лондоні Video
8 грудня, 14:55 • 34286 перегляди
У бою на східному напрямку загинув український пілот Су-27 Євгеній Іванов
Ексклюзив
8 грудня, 14:34 • 32157 перегляди
Даний документ дійсно є унікальним, не в хорошому розумінні цього слова: експерт про оновлену Стратегію нацбезпеки США
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Популярнi новини
"Порятунок" по-путінськи: у рф сотні біженців з України виганяють із санаторію - ЦПД9 грудня, 03:32 • 20846 перегляди
Львівська міська рада спростувала фейк про ігнорування російськомовної дитини на день Святого МиколаяPhoto08:11 • 13151 перегляди
"Навіть "геніальна" музика з ШІ "розсіюється в ефірі іншого інтернет-мотлоху": Ді Капріо висловив сумніви щодо штучного інтелекту в кіно08:36 • 7356 перегляди
Під виглядом "курортних проєктів": окупаційна влада Херсонщини хоче передати азовське узбережжя мінську09:24 • 8554 перегляди
Станція метро "Мостицька" у Києві отримає нову назву до відкриття: що відомо09:55 • 6258 перегляди
Ще один судовий позов проти Odrex: вдова пацієнта клініки заявляє про фальсифікацію документів та медичну недбалістьPhoto12:00 • 298 перегляди
Після війни цивільна авіація стане драйвером відбудови – інтерв'ю з в.о. голови Державної авіаційної служби Даніілом МеньшиковимPhoto
Ексклюзив
09:02 • 14549 перегляди
Громадська думка та реалії: як корупція впливає на економіку і довіру українців07:23 • 25268 перегляди
Викрадені росією діти: правда, що пролунала на весь світ
Ексклюзив
8 грудня, 13:00 • 52507 перегляди
Відкликана ліцензія Odrex: чому клініка приховує від МОЗ медичну документацію
Ексклюзив
8 грудня, 12:25 • 47921 перегляди
Володимир Зеленський
Лев XIV
Дональд Трамп
Антоніу Кошта
Петр Павел
Україна
Сполучені Штати Америки
Європа
Донецька область
Білорусь
"Навіть "геніальна" музика з ШІ "розсіюється в ефірі іншого інтернет-мотлоху": Ді Капріо висловив сумніви щодо штучного інтелекту в кіно08:36 • 7480 перегляди
Медіавійна: Paramount кидає виклик Netflix, перебиваючи його ціну та пропонуючи $74,4 млрд за Warner Bros.8 грудня, 15:34 • 22245 перегляди
Скандали, потрясіння, викриття: що принесе нам меркуріанський тиждень з 8 по 14 грудня
Ексклюзив
8 грудня, 08:10 • 58783 перегляди
Netflix оголосив, що купує Warner Bros. та HBO5 грудня, 12:40 • 64844 перегляди
Трамп змінив архітекторів для бальної зали Білого дому5 грудня, 06:50 • 74949 перегляди
Техніка
Соціальна мережа
Фільм
Forbes
The New York Times

ССО України знищили склад БПЛА та 6000 м³ палива окупантів на Донбасі

Київ • УНН

 • 98 перегляди

Сили спецоперацій ЗСУ в ніч на 8 грудня успішно уразили ворожі цілі на окупованих територіях. Знищено склад БПЛА 9-ї бригади рф у Донецьку та 6000 м³ палива у Сімейкіному Луганської області.

ССО України знищили склад БПЛА та 6000 м³ палива окупантів на Донбасі

Сили спеціальних операцій Збройних сил України продовжують нищити логістику російських окупантів на тимчасово окупованих територіях Донецької і Луганської областей. Про це повідомляє УНН з посиланням на ССО.

Деталі

У ніч на 8 грудня підрозділи українських спецпризначенців здійснили успішне ураження ударними БПЛА по ворожим цілям на окупованих росіянами територіях.

У Донецьку дрони ССО уразили склад БПЛА 9 - ої окремої мотострілецької бригади 51-ої російської армії. На складі зберігалася значна кількість розвідувальних та ударних БПЛА тактичного рівня, а також бойові частини до них.

Увага, відео 18+!!!

У населеному пункті Сімейкіне Луганської області був уражений склад паливно-мастильних матеріалів угрупування військ "Юг" російських окупаційних військ. В результаті ураження було знищено резервуари з близько 6000 м³ палива.

Сили спеціальних операцій продовжують вживати асиметричних дій задля підриву наступальних спроможностей російської армії

- йдеться в повідомленні.

Нагадаємо

Генеральний штаб ЗСУ підтвердив ураження низки об’єктів ворога на окупованих територіях, а також уточнив ураження у Темрюцькому морському порту.

Євген Устименко

Війна в Україні
Техніка
Воєнний стан
Війна в Україні
Донецька область
Луганська область
Генеральний штаб Збройних сил України
Сили спеціальних операцій Збройних сил України
Донецьк