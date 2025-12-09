ССО України знищили склад БПЛА та 6000 м³ палива окупантів на Донбасі
Київ • УНН
Сили спецоперацій ЗСУ в ніч на 8 грудня успішно уразили ворожі цілі на окупованих територіях. Знищено склад БПЛА 9-ї бригади рф у Донецьку та 6000 м³ палива у Сімейкіному Луганської області.
Сили спеціальних операцій Збройних сил України продовжують нищити логістику російських окупантів на тимчасово окупованих територіях Донецької і Луганської областей. Про це повідомляє УНН з посиланням на ССО.
Деталі
У ніч на 8 грудня підрозділи українських спецпризначенців здійснили успішне ураження ударними БПЛА по ворожим цілям на окупованих росіянами територіях.
У Донецьку дрони ССО уразили склад БПЛА 9 - ої окремої мотострілецької бригади 51-ої російської армії. На складі зберігалася значна кількість розвідувальних та ударних БПЛА тактичного рівня, а також бойові частини до них.
Увага, відео 18+!!!
У населеному пункті Сімейкіне Луганської області був уражений склад паливно-мастильних матеріалів угрупування військ "Юг" російських окупаційних військ. В результаті ураження було знищено резервуари з близько 6000 м³ палива.
Сили спеціальних операцій продовжують вживати асиметричних дій задля підриву наступальних спроможностей російської армії
Нагадаємо
Генеральний штаб ЗСУ підтвердив ураження низки об’єктів ворога на окупованих територіях, а також уточнив ураження у Темрюцькому морському порту.